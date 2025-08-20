Detenido el presunto autor de los tres conatos de incendio sofocados este martes en Arganda - AYUNTAMIENTO DE ARGANDA

Se extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Arganda ha detenido al presunto autor de los tres incendios sofocados este martes en el municipio, conatos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad como la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita.

Agentes de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Agentes Forestales extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo.

La detención se produjo en la noche de este martes, ha informado el Ayuntamiento de Arganda en un comunicado. Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de tres fuegos simultáneos sufridos esa tarde en el municipio madrileño.

"Si se confirma la autoría sobre él tiene que caer todo el peso de la ley. No hay derecho", ha declarado el alcalde de Arganda, Alberto Escribano, a través de un mensaje en sus redes sociales.

Las autoridades policiales recuerdan que la colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer este tipo de casos, por lo que se agradece cualquier pista que pudiera ayudar a la investigación.