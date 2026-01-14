Detenido en Puente de Vallecas al ser sorprendido conduciendo un coche robado con placas de matrícula falsas

Detenido en Puente de Vallecas al ser sorprendido conduciendo un coche robado con placas de matrícula falsas
Detenido en Puente de Vallecas al ser sorprendido conduciendo un coche robado con placas de matrícula falsas - POLICÍA MUNICIPAL
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 11:54
Seguir en

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Puente de Vallecas al conductor de un vehículo que figuraba como sustraído y con placas de matrícula falsas.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes cuando una patrulla detectó a un vehículo haciendo una maniobra prohibida en la calle de Concejo de Teverga, según ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo policial.

Los agentes advirtieron que un turismo realizaba un cambio de sentido en un lugar no habilitado para ello y procedieron a dar el alto a su conductor. Tras las comprobaciones oportunas, verificaron que se trataba de un vehículo robado y con las placas de matrícula dobladas.

En concreto, al verificar el número de bastidor comprobaron que el turismo figuraba a nombre de una empresa de alquiler y contaba con una notificación activa por robo cursada en Gandía (Alicante) el pasado año.

El conductor del turismo, un varón español de 39 años, aseguró a los agentes que había comprado el vehículo en Murcia por 14.500 euros, aunque no pudo acreditar dicha adquisición. Fue arrestado por presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado