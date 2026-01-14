Detenido en Puente de Vallecas al ser sorprendido conduciendo un coche robado con placas de matrícula falsas - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido en el distrito de Puente de Vallecas al conductor de un vehículo que figuraba como sustraído y con placas de matrícula falsas.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 horas de este martes cuando una patrulla detectó a un vehículo haciendo una maniobra prohibida en la calle de Concejo de Teverga, según ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo policial.

Los agentes advirtieron que un turismo realizaba un cambio de sentido en un lugar no habilitado para ello y procedieron a dar el alto a su conductor. Tras las comprobaciones oportunas, verificaron que se trataba de un vehículo robado y con las placas de matrícula dobladas.

En concreto, al verificar el número de bastidor comprobaron que el turismo figuraba a nombre de una empresa de alquiler y contaba con una notificación activa por robo cursada en Gandía (Alicante) el pasado año.

El conductor del turismo, un varón español de 39 años, aseguró a los agentes que había comprado el vehículo en Murcia por 14.500 euros, aunque no pudo acreditar dicha adquisición. Fue arrestado por presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida.