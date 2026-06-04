Detenido por robar coches de alquiler en el aeropuerto de Valencia simulando ser un empleado de la empresa

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Madrid a un hombre de 44 años como presunto autor de seis robos de coches de alquiler en el aeropuerto de Valencia, así como un séptimo en Barajas, haciéndose pasar por empleado de una empresa de alquiler de vehículos.

Con numerosos antecedentes por hechos similares, el arrestado está considerado autor de seis robos cometidos en el aeropuerto de Valencia entre el 15 y el 30 de abril, así como de un séptimo registrado en Barajas tras abandonar allí uno de los vehículos sustraídos en la capital valenciana, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las investigaciones llevadas a cabo por agentes del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Valencia se iniciaron tras recibir varias denuncias por la sustracción de turismos en estas instalaciones aeroportuarias por parte de diversas empresas de alquiler de vehículos.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y prevención y lograron identificar al presunto autor de los robos. Para cometer sus acciones, el arrestado empleaba el mismo 'modus operandi' en todos los casos. Actuaba casi siempre de noche y simulaba ser empleado de una empresa de alquiler de vehículos para quedarse con las llaves de los turismos sin levantar sospechas.

Una vez que tenía el coche en su poder, lo estacionaba en otro aparcamiento del mismo aeropuerto, o incluso se desplazaba a otra terminal, y escondía las llaves en los muelles de los amortiguadores de la rueda delantera izquierda. Allí dejaba el coche aparcado un tiempo prudencial, a fin de comprobar que no era localizado por la empresa de alquiler, y posteriormente él mismo o una tercera persona lo retiraba del lugar.

El dispositivo policial culminó el pasado 13 de mayo cuando el sospechoso sustrajo un vehículo en Valencia pero esta vez a plena luz del día y cuando los clientes ya tenían las maletas cargadas en el vehículo. Tras ello, huyó del lugar a bordo del turismo sustraído, llegando incluso a fracturar la valla de seguridad de salida del aparcamiento.

Los agentes lograron localizar el vehículo robado en el aeropuerto de Madrid, donde el autor lo estacionó y sustrajo otro turismo. Finalmente, este último fue hallado poco después en el distrito madrileño de Ciudad Lineal por un indicativo de paisano.

El coche tenía las placas de matrícula cambiadas y el sospechoso se encontraba en su interior, procediendo a su detención. El arrestado ha pasado a disposición judicial y los investigadores recuperaron hasta siete vehículos sustraídos.