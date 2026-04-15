Detenido en San Blas un hombre con once botellas de óxido nitroso

Bombonas de óxido nitroso incautadas a un sospechoso en San Blas-Canillejas por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de un hombre acusado de vender óxido nitroso y a quien le incautaron un total de once botellas de este tipo, así como material para su consumo.

La detención se produjo el pasado 16 de marzo sobre las 23.40 en las inmediaciones de un hotel cerca de la A-2, donde una patrulla camuflada realizaba labores de seguridad en la zona cuando observaron a un hombre entregar una bombona a otro a cambio de dinero.

En ese momento, los agentes identificaron a los dos sospechosos, que reconocieron que acababan de realizar una compra de una botella de óxido nitroso a cambio de un billete de 50 euros, según ha informado la Policía Municipal de Madrid.

A continuación, los agentes incautaron al vendedor otras diez botellas de óxido nitroso, cien globos y boquillas listas para su distribución, así como 150 euros en efectivo. Se le acusa de un posible delito contra la salud pública.