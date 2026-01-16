Un detenido tras el secuestro y brutal agresión a una mujer en Moratalaz por una supuesta infidelidad

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por su presunta relación con un vídeo difundido en el que se aprecia como dos mujeres, ya identificadas, golpean brutalmente a otra a la que han secuestrado en una vivienda de Moratalaz, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron el pasado día 8 de enero y habrías estado motivaron por una supuesta infidelidad, tras acusar una de las agresoras a la víctima de haber mantenido relaciones sexuales con su marido, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

Tras abordar a la víctima en Vallecas, las dos mujeres la introdujeron a la fuerza en el maletero de un coche y la trasladaron a un piso ubicado en la zona de El Ruedo de Moratalaz, donde comenzó una violenta agresión, que fue grabada en vídeo por las agresoras.

En las imágenes se ve como la joven es desnudada y golpeada brutalmente, con tirones de pelo, puñetazos y patadas. Tras ello, la chica fue sacada de la vivienda para ser conducida de nuevo al turismo, momento en el que pudo huir.

La Unidad Judicial de la comisaría de Villa de Vallecas se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. En el vídeo grabado se escucha la voz de un varón y se puede ver y oír a las dos mujeres. De momento, los agentes han detenido a este hombre y ha identificado a las dos presuntas agresoras.