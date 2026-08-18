Detenido un varón por estafar más de 135.000 euros a tres víctimas simulando ser agente de la Guardia Civil

La Policía Nacional detiene a un varón por estafar más de 135.000 euros a tres víctimas simulando ser agente de la Guardia Civil - POLICÍA NACIONAL

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por estafar más de 135.000 euros a tres víctimas simulando ser miembro de la Guardia Civil para ganarse la confianza de las víctimas, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

El hombre ofrecía supuestas gestiones preferentes en subastas judiciales de viviendas y vehículos y, a cambio de ese supuesto favor, las tres víctimas entregaron importantes cantidades de dinero y tarjetas regalo antes de que el autor desapareciera.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el 29 de agosto de 2024, en la que la denunciante manifestó haber mantenido una relación con un individuo que aseguraba ser agente de la Guardia Civil. El autor le ofreció la posibilidad de acceder a una vivienda en subasta judicial, solicitándole para ello 45.000 euros en efectivo.

El detenido llegó a identificarse como Guardia Civil hasta en tres ocasiones El investigado llegó a identificarse falsamente como agente de la Guardia Civil en tres ocasiones distintas, empleando esta condición simulada como elemento esencial de su modus operandi.

En cada uno de los episodios denunciados, el autor utilizó la atribución de funciones públicas para generar un contexto de confianza, reforzar la apariencia de legitimidad y facilitar la entrega patrimonial por parte de las víctimas.

MOSTRABA UNA PLACA Y FOTOGRAFÍAS

En los tres casos, el investigado exhibió símbolos, emblemas y referencias institucionales que simulaban su pertenencia al citado cuerpo, llegando incluso a mostrar una placa y fotografías suyas vistiendo el uniforme oficial. Las víctimas entregaron importantes sumas de dinero sin llegar a desconfiar del autor.

En el primer hecho, ocurrido el 29 de agosto de 2024, el autor convenció a la víctima de que podía adjudicarle una vivienda en subasta, logrando que le entregara 45.000 euros en efectivo. Tras reunirse con la víctima en un establecimiento, el individuo salió alegando atender una llamada y desapareció con el dinero.

El segundo tuvo lugar el 7 de agosto de 2025, cuando otra víctima le entregó más de 43.000 euros, entre efectivo y tres tarjetas regalo de alto valor. El varón repitió el mismo método, tras recibir el dinero en un local, salió para atender una supuesta llamada y no volvió a ser localizado.

El último se produjo el 10 de julio de 2026, al parecer una persona que había conocido a este sujeto a través de redes sociales le entregó 47.000 euros en efectivo para la supuesta compra de una furgoneta y propiedades en subasta.

En esta ocasión, además del dinero, el autor se apropió de pertenencias personales y una maleta que la víctima había dejado en un alojamiento en el que previamente habían estado juntos y cuya dirección resultó ser falsa.

DETENIDO EN LA ESTACIÓN DE CHAMARTÍN

Los agentes interceptaron al investigado en la estación de Chamartín-Clara Campoamor. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el investigado llegaría en tren a la capital, extremo por el que se estableció un dispositivo especial de vigilancia por funcionarios adscritos a los subgrupos de Estafas y Hurtos de Policía Judicial de la comisaría de distrito Centro.

Así, el pasado 10 de agosto, los agentes localizaron a un individuo que coincidía plenamente con las características físicas del investigado. Una vez identificado, confirmaron que se trataba de la persona buscada, procediéndose a su detención en ese mismo momento por los delitos de estafa y apropiación indebida, pasando posteriormente a disposición judicial.

En el momento de la detención, el detenido portaba entre sus pertenencias una mochila con el emblema tradicional de la Guardia Civil, cuatro teléfonos móviles, seis tarjetas SIM y más de 6.000 euros en efectivo.