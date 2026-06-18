Detenidos en Arganda del Rey con más de 30 recetas médicas falsas y 25 cajas de ansiolíticos

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la reciente detención de dos personas a las que se descubrió en posesión de más de 30 recetas médicas falsas y 25 cajas de diferentes tipos de medicamentos ansiolíticos.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando los agentes identificaron a los ocupantes de un coche que estaba mal aparcado. Durante el cacheo superficial y el registro del coche fue cuando les encontraron la mercancía.

En total eran 31 recetas médicas falsificadas, 25 cajas de diferente medicación de benzodiazepinas, 15 bolsas cocaína rosa --conocido como tusi-- y unos 280 euros en efectivo, según ha informado la Benemérita.

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a los dos ocupantes del vehículo, a los que se les acusa de un delito contra la salid pública por tráfico de drogas, falsedad documental y usurpación de la identidad.