Detenidos cinco hombres tras robar en viviendas de Carabanchel y Alcorcón

Material incautado a dos sospechosos de robar en viviendas en Alcorcón - POLICÍA NACIONAL

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a tres hombres a los que ha sorprendido en el interior de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel mientras robaban, así como hace apenas unos días también logró la detención de otros dos varones tras robar en el interior de un bloque de viviendas en Alcorcón.

Los hechos en Carabanchel se han producido esta misma madrugada, cuando la Policía Nacional ha recibido una llamada de un vecino del inmueble que alertaba de ruidos extraños procedentes del piso superior. A su llegada, los indicativos policiales han accedido a la vivienda, sorprendiendo 'in fraganti' a los ladrones.

Los tres sospechosos llevaban calcetines a modo de guantes, así como herramientas y efectos sustraídos, entre los que se encontraban diversas joyas. Tras las detenciones, los agentes han observado marcas en otras viviendas realizadas para controlar la presencia de los inquilinos, según informa la Policía en un comunicado.

Por otro lado, el pasado 17 de abril la Policía Nacional recibió un aviso de vecinos de la ciudad de Alcorcón que advertían de dos hombres con gorra y mascarilla merodeando por los rellanos de bloques de viviendas. A su llegada a la zona, los agentes realizaron batidas en calles aledañas, dando finalmente con su captura.

Durante el cacheo de los dos sospechosos, los agentes localizaron varios efectos dentro de una bolsa de tela, como palos, un mechero y una navaja. Además, la chaqueta de uno de los sospechosos estaba machada de hilo de plástico derretido de color amarillento.

Tras las pertinentes pesquisas policiales, los agentes localizaron en el portal hasta seis pisos marcados con un filamento fundido que unía marcos y puertas, y cuyo objetivo sería el de comprobar si había ocupantes en la vivienda en los días futuros.

Por todo esto, la Policía Nacional ha confirmado la detención de estos cinco hombres a los que se les imputan delitos de robo en domicilios y quienes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.