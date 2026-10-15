Detenidos cinco hombres por vender hasta doce tipos de drogas en una vivienda de Centro

Intervención policial - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de cinco varones como presuntos responsables de la venta y distribución de hasta doce tipos de sustancias estupefacientes en un domicilio situado en el distrito Centro de Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los funcionarios adscritos al Subgrupo de Estupefacientes y Delincuencia Organizada de la Comisaría del Distrito Centro han aprehendido cerca de 61 gramos de cocaína, 25 gramos de marihuana, 6.390 mililitros de GHB, cerca de 86 gramos de éxtasis, más de 63 gramos de tusi o cerca de 87 gramos de ketamina.

Asimismo, en la intervención policial se han intervenido básculas de precisión, 540 euros en efectivo o diversos útiles para la preparación de dosis.

Por todos estos hechos, han sido detenidos cinco hombres como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.