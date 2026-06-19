Detenidos dos ladrones por robar 20 aparatos de aire acondicionado de un edificio en obras en Hortaleza

Una veintena de aparatos de aire acondicionado robados en un edificio en construcción de Hortaleza (Madrid) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de robar una veintena de equipos de aire acondicionado de madrugada en un bloque de viviendas en construcción en el barrio madrileño de Hortaleza, donde además habían provocado un pequeño apagón para inutilizar las alarmas de edificios cercanos.

La primera llamada de alerta ha sido la de un conserje de un edificio de la zona, que esta madrugada se ha percatado de la presencia de dos individuos que merodeaban la zona de forma sospechosa por el bloque en construcción tras bajarse de una furgoneta, según ha informado la Policía en un comunicado.

A su llegada a la zona, los agentes han localizado a los dos individuos en el interior de las obras, a las que habían accedido sin autorización. Durante la inspección, la Policía ha encontrado ocultas entre unos árboles las llaves de una furgoneta amarilla de una empresa de paquetería y reparto.

Al abrir el maletero, los agentes han encontrado una veintena de equipos de aire acondicionado cuya procedencia no han sabido explicar los sospechosos. También han encontrado alicates, un gato hidráulico, una linterna y guantes, herramientas con las que habrían perpetrado el robo y provocado el apagón en la calle.

Por todo esto, los agentes de la Policía Nacional han detenido a los dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.