Detenidos dos menores migrantes por agredir a una trabajadora del centro La Cantueña de Fuenlabrada

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado fin de semana a dos menores migrantes residentes en el centro de acogida de La Cantueña, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, tras agredir y amenazar a una educadora del centro.

Los hechos se produjeron el pasado sábado en torno a las 18 horas, cuando las fuerzas de seguridad recibieron una llamada alertando de que dos menores estaban alterados y habían atacado a una trabajadora, según han relatado fuentes policiales.

Finalmente, los agentes de Policía detuvieron a dos de los menores por un posible delito de lesiones y amenazas. La educadora de La Cantueña, de 30 años, habría recibido un mordisco en un dedo, así como otros golpes y amenazas de muerte, según avanza 'El Mundo'.