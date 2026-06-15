Detenidos dos varones 'in fraganti' durante un robo en un estudio de tatuajes de Tetuán

Intervención en Tetuán - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención 'in fraganti' de dos varones como presuntos responsable de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial ubicado en el distrito madrileño de Tetuán, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado 13 de junio, cuando componentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron comisionados a través del CIMACC 091 a un local donde se estaba produciendo un robo con fuerza. Se trata de un local donde se realizan tatuajes ubicado en la calle Santa Juliana.

Personados los agentes en el punto, hallaron in fraganti a dos hombres, portando diversas herramientas y útiles, toda vez que la verja de acceso se encontraba abierta y el cristal del establecimiento fracturado.

Por todos estos hechos se procedió al arresto de ambos individuos, los dos españoles, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.