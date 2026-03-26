Detenidos en Hortaleza tras robar una furgoneta y protagonizar una fuga de 70 km desde Guadalajara

Agente de la Policía Nacional junto a un coche patrulla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este jueves a primera hora a dos hombres acusados de robar una furgoneta y protagonizar una persecución policial de más de 70 kilómetros desde la localidad de Torija, en Guadalajara, hasta el distrito madrileño de Hortaleza.

Los hechos se han producido en torno a las 5 horas de este jueves, cuando los sospechosos, dos hombres españoles de 51 y 44 años, robaron en el mismo Hortaleza una furgoneta y se trasladaron hasta Torija, apuntan fuentes policiales.

El vehículo, que todavía no había sido denunciado como robado, guardaba en su interior material de obra por valor de unos 3.000 euros, según destacan estas mismas fuentes.

Fue en la localidad guadalajareña donde esta madrugada la Guardia Civil observó una furgoneta que, cuando sus ocupantes se percataron de la presencia de los agentes, aceleró y emprendió una huída en dirección a la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, los sospechosos fueron lanzando material de obra a los agentes para dificultar que les dieran caza.

Durante la persecución se fueron uniendo efectivos de la Policía Nacional. Los sospechosos se dirigían hacia Torrejón de Ardoz y Coslada, pero finalmente tomaron la carretera M-11 y terminaron en Hortaleza, donde se apearon del vehículo.

En ese momento los dos hombres salieron de la furgoneta y se dividieron, si bien los agentes consiguieron detener a ambos. A ambos se les acusa de un delito de robo de vehículo, si bien a uno de ellos se le imputa un posible delito de atentado contra agente de la autoridad.