Detenidos nueve jóvenes, incluidos dos menores, por una reyerta con armas blancas en un parque de Carabanchel

Machetes y armas blancas incautadas durante una riña tumultuaria en Carabanchel (Madrid). - POLICÍA NACIONAL

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención en la noche del lunes de nueve jóvenes, incluidos dos menores de edad, acusados de participar en una riña tumultuaria con armas blancas en el parque de la Peseta, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos se desataron cuando un grupo de jóvenes planeó un encuentro con otro grupo rival para pegarse en las inmediaciones del parque. Hasta el lugar se trasladaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional.

A su llegada, los agentes detuvieron a nueve personas y solicitaron la presencia de personal sanitario para atender a tres de los jóvenes, dos de los cuales presentaban heridas de arma blanca, según ha señalado la Policía en un comunicado.

Durante la intervención fueron incautados un machete, un cuchillo y una navaja militar. Por todos estos hechos, fueron arrestadas nueve personas, siete de las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad judicial y dos ante la Fiscalía de menores.