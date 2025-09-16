Detenidos un padre y un hijo por el robo de 32 crucifijos de cementerios de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un padre y su hijo menor de edad han sido detenidos por el robo de 32 crucifijos de bronce que, presuntamente, habrían sustraído de varios cementerios de la ciudad.

Así lo ha explicado a Europa Press un portavoz de la Policía Municipal, quien ha indicado que el 20 de agosto a las 18 horas un control en la calle Arroyo de la Media Legua, en el distrito de Moratalaz, paró a un vehículo con la ITV caducada.

Lo conducía un hombre de 37 años y junto a él viajaba un joven que decía ser su hijo. En el momento del control de documentación observaron que en los asientos traseros había crucifijos de diferentes dimensiones por lo que le preguntaron al conductor, que indicó que había más en el maletero.

El detenido argumentó que se los había vendido otro hombre esa misma tarde por 150 euros, pero los efectivos de la Policía Local advirtieron que junto a los crucifijos había herramientas que podían ser utilizadas para extraerlos, tales como un martillo, un destornillador o unos alicates de bloqueo.

Asimismo, encontraron en la guantera una navaja de 17 centímetros, un arma prohibida, que se le intervino. Finalmente tras la investigación de Policía Municipal la Policía Nacional les detuvo por un presunto delito de robo con fuerza.