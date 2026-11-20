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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Madrid y Parla por su presunta implicación en un robo con violencia perpetrado el pasado 25 de junio en una joyería de Humanes, donde los asaltantes accedieron al establecimiento con armas de fuego y agredieron brutalmente al propietario, ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.

Nada más tener conocimiento del hecho, los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir el asalto y así pudieron determinar que uno de los autores accedió previamente al establecimiento interesándose por diferentes piezas de joyería, y facilitó la entrada al resto de asaltantes.

Sobre las 20.10 horas, cuatro individuos con sus rostros cubiertos por una careta, portando armas y con una actitud violenta entraron en el interior de la joyería y tras amenazar al propietario le propinaron numerosos golpes, sustrayendo diversos efectos que estaban en los expositores, huyendo del lugar en un vehículo que les estaba esperando fuera.

A lo largo de los últimos meses, se ha conseguido identificar a los cinco autores materiales del robo violento, siendo localizados en los distritos madrileños de Tetuán y Carabanchel y en el municipio de Parla, procediéndose a su detención.

Se han realizado cuatro entradas y registros en los domicilios de los encartados, recuperándose piezas de joyería, relojes, armas simuladas, entre ellas un fúsil, además de herramientas para la comisión de los robos.

Los detenidos son cinco varones, con edades comprendidas entre los 24 y los 42 años, todos ellos con antecedentes por delitos contra el patrimonio Además del asalto a la joyería, se les atribuyen otros robos, uno de ellos en un bar de Alicante y otro en una vivienda de Madrid. Lo operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid y por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil