Detenidos tras robar a una anciana en Fuencarral y protagonizar una persecución a 180m/h por la M-30

Archivo - Coche de Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos personas con las que protagonizaron una persecución en la M-30, llegando a alcanzar los 180 kilómetros por hora, tras cometer un robo con violencia a una mujer de avanzada edad en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo sobre las 13.30 horas, cuando un coche patrulla que circulaba por la M-30 observó a un vehículo a gran velocidad en la calzada lateral de esta carretera, según han detallado fuentes policiales.

Cuando el conductor de este vehículo, en cuyo interior iban cuatro personas, se percató de la presencia policial, comenzó a conducir de manera anómala y a gran velocidad, llegando a alcanzar 180 km/h y realizando una maniobra peligrosa a la altura de la calle de Sirio.

Según han detallado desde la Policía Municipal, el conductor del vehículo trató de circular en sentido contrario, si bien se vieron obligados a detener el coche y salir a la carrera después de que los agentes les bloquearan el paso y dieran el alto a dos de ellos.

Los agentes procedieron entonces a identificar a los dos sospechosos, el conductor del vehículo incluido, sobre quien pesaban varias reclamaciones judiciales en vigor, al tiempo que el coche de renting aparecía como involucrado en un robo con violencia a una persona mayor en la calle Rosalía de Castro de Fuencarral.

De hecho, en el cacheo a uno de los sospechosos se encontró una cartera en la que, además de dinero en efectivo y tarjetas, había documentación a nombre de la mujer mayor víctima del atraco.

Por todos estos hechos, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas por un presunto delito de robo con violencia, que en el caso del conductor se suma al de conducción contra la seguridad del tráfico por exceso de velocidad, conducción temeraria y circular en contrasentido. Los otros dos ocupantes del vehículo lograron huir.