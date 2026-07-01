Detenidos tras robar en un bar en Móstoles y huir de la Policía Nacional en una persecución hasta O'Donell

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional durante la detención de un sospechoso - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por robar con fuerza en el interior de un bar en Móstoles durante la madrugada pasada y huir del lugar a bordo de un coche sustraído con el que además protagonizaron una persecución policial que terminó en la zona de O'Donell, donde los ladrones chocaron a gran velocidad contra un guardarraíl.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del martes, sobre las 3.30 horas, cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de un robo con fuerza en un bar de la calle Dalia, en Móstoles, por parte de dos sospechosos que a continuación habían cogido un coche robado y habían huido por la carretera M-45.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional consiguió localizar a los sospechosos, e inició lo que inicialmente fue un seguimiento discreto, hasta que más tarde se incorporaron más efectivos. Los sospechosos se percataron de la presencia policial y aumentaron la velocidad por la A-3.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo en la avenida del Campus Sur, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Se trata de una zona con velocidad restringida a 30 kilómetros por hora (km/h), si bien el vehículo sospechoso circulaba a unos 180km/h y trató de embestir a un indicativo policial que evitó la colisión subiéndose a la acera.

A continuación, los individuos prosiguieron su huida por la A-3 en dirección Valencia, haciendo un cambio de sentido a la altura de O'Donell para continuar por la M-23. Fue en este momento, en el cambio de sentido hacia la M-30, cuando el conductor del vehículo intentó evitar a otro coche y perdió el control, chocando fuertemente contra un guardarrail.

En el incidente se vio envuelto un coche patrulla de la Policía Nacional, que no pudo evitar colisionar contra el vehículo accidentado. Fruto de este golpe un agente resultó herido, según ha informado la Policía Nacional.

Tras el accidente, los ocupantes del vehículo salieron del coche y trataron de huir a la carrera por la zona, si bien fueron rápidamente interceptados por los agentes, que tras conseguir reducir la fuerte oposición de los sospechosos, lograron finalmente arrestarles.

En el registro del vehículo encontraron una mochila con guantes, un martillo tipo maza y tres destornilladores. Además, entre sus pertenencias encontraron que uno de los sospechosos llevaba una navaja, mientras que el que conducía el coche carecía de permiso de circulación, según señalan fuentes policiales.

Se trata de un varón español de 39 años y otro marroquí de 50, a los que ahora se les acusa de sendos delitos de robo con violencia y delito contra la seguridad vial.