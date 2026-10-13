Detenidos tres DDP, uno de ellos menor de 14 años, por apuñalar a un menor de Trinitarios en Carabanchel

Agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres presuntos miembros de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP), dos de los cuales han entrado en prisión provisional y otro menor de 14 años, por su presunta participación en una agresión con arma blanca a un menor de edad vinculado a la banda rival Trinitarios en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, cuando la víctima y un amigo, ambos menores de edad, se dirigían a las inmediaciones de un instituto para recoger a unas amigas. Al ser detectados en la calle por miembros de DDP, se refugiaron en el interior del instituto ante el temor de sufrir una agresión.

La dirección del centro, por su parte, avisó a la Policía Nacional, que se desplazó en varias patrullas y realizó batidas por la zona en busca de los DDP, si bien finalmente no se localizó a ninguna persona que coincidiera con las descripciones facilitadas a los agentes, informa la Jefatura Superior de Policía.

Sin embargo, al salir del centro, los dos jóvenes fueron abordados por otras tres personas que profirieron consignas de los DDP y comenzaron a golpearles cuando trataron de huir, llegando incluso a asestar a uno de ellos una puñalada en la espalda y otra en el pecho. El menor herido fue atendido y trasladado a un hospital, aunque ahora continua su recuperación ya en su casa.

La presencia de agentes uniformados de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones permitió detener en ese momento a uno de los presuntos agresores, identificado como miembro de los DDP. Posteriormente, las pesquisas de la Brigada Provincial de Información permitieron identificar a los otros dos participantes en el ataque.

Uno de ellos fue arrestado esa misma noche por agentes de la Comisaría de Distrito de Carabanchel. El tercer implicado tenía 14 años, por lo que, al ser inimputable penalmente, la Policía Nacional comunicó los hechos a la Fiscalía de Menores, sin adoptar otras medidas policiales contra él.

Los dos detenidos están investigados por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional para ambos.