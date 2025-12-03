Detenidos tres hombres con herramientas para forzar cerraduras en Puente de Vallecas

Archivo - Policía Municipal de Madrid - REVISTA DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a tres hombres que ocultaban en un vehículo herramientas utilizadas para forzar cerraduras de viviendas en el distrito de Puente de Vallecas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención se ha producido el pasado sábado, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la zona ha observado un turismo con una rueda sobre la acera. En su interior se encontraban tres individuos de nacionalidad albanesa, vestidos de negro y uno de ellos con la capucha puesta, lo que ha despertado las sospechas de los agentes.

Durante el registro del vehículo, los policías han localizado guantes negros y, en el maletero, destornilladores, un bote de laca y otro de pegamento, útiles que suelen emplearse en robos con fuerza.

Posteriormente, los agentes han realizado una batida por los alrededores y han comprobado que había varias cerraduras forzadas, por lo que los tres hombres han sido detenidos acusados de un delito de robo con fuerza.