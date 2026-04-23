Detenidos tres individuos por el homicidio de un hombre en Parla en noviembre

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres individuos como presuntos autores del homicidio de un varón ocurrido el pasado 8 de noviembre en Parla tras una pelea entre dos grupos de personas.

Los hechos se produjeron en la Calle Purísima Concepción del municipio parleño. La víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con una barra de grandes dimensiones, causándole un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte.

Tras varios meses de investigación, se ha logrado detener a los tres presuntos implicados que huyeron ese día del lugar en un vehículo, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado. Tras su paso a disposición judicial, el autor material de los hechos ha ingresado en prisión.

Las primeras averiguaciones determinaron que tras una discusión entre dos grupos de personas, se inició una reyerta en la que se emplearon objetos de vidrio para agredirse. Uno de los varones lesionó a otro de los jóvenes con un tutor de madera de los utilizados como guía para el crecimiento de los árboles en vía pública.

Tras la agresión, cayó al suelo inconsciente falleciendo minutos más tarde. A la llegada de los agentes, los implicados habían huido a bordo de un turismo.

El arma empleada se localizó en las inmediaciones. La investigación policial resultó ser laboriosa puesto que los viandantes y vecinos que alertaron a los servicios de emergencia, no pudieron aportar datos o descripción de los implicados.

Avanzadas las pesquisas se pudo determinar la identidad de los tres presuntos responsables, quienes fueron reconocidos por los amigos de la víctima.

Por todo ello el pasado 15 de abril, se estableció un dispositivo especial tendente a la detención de estas personas, que finalmente fueron arrestados en las localidades toledanas de Portillo y Fuensalida y en Albatera de Alicante, como presuntos autores de un delito de homicidio, determinando la autoridad judicial el ingreso en prisión del autor material de los hechos.