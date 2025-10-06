Detienen 'in fraganti' a un hombre de 40 años cuando realizaba un pase de droga en su vehículo en Puente de Vallecas

Archivo - Agentes de Policía Municipal, a 9 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo 'in fraganti' el pasado 26 de septiembre a un conductor de 40 años cuando realizaba un pase de droga en un vehículo en el distrito de Puente de Vallecas, con 14 papelinas de cocaína y 120 euros en billetes fraccionados.

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde. Los agentes recibieron un indicativo de un paisano de la Comisaría del distrito sobre un vehículo al que se le acercó una fila de personas con dinero en el bolsillo, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Las fuerzas de seguridad pararon a una persona que había comprado en el vehículo. Según su relato, el conductor estaba vendiendo cocaína. Los agentes identificaron el coche y encontraron 14 papelinas en el vehículo preparadas para su venta, otras en el bolsillo del varón.

Asimismo, encontraron en el coche 120 euros en billetes fraccionados. Por todo ello, la Policía Municipal detuvo al conductor del vehículo, donde descubrieron que ya tenía retirado el permiso de conducir.