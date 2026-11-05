La deuda del Ayuntamiento para 2027 se cifra en 1.497 millones, la más baja de los últimos 22 años

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La deuda del Ayuntamiento de Madrid para 2027 se cifra en 1.497 millones, la más baja de los últimos 22 años, ha cuantificado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa en la que ha presentado el proyecto de presupuestos.

Así, Entre 2018 y 2026, la deuda viva del Ayuntamiento (saldo pendiente de amortizar ante lo contraído con entidades financieras) se ha reducido en 1.243 millones, esto es, un 45%.

Hidalgo ha apuntado que "la sólida política económica municipal está avalada por las agencias de rating" y ha permitido, entre otras medidas, que el periodo medio del pago de proveedores se haya situado en los 13,3 días de plazo en el mes de septiembre.