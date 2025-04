Un diputado del PP acusa a Óscar López de permitir "orgías" de Ábalos en Paradores con "una furgoneta de mujeres"

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Asamblea Pedro Corral ha acusado al ministro para la Transformación Digital y Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, de permitir cuando presidía Paradores "orgías" del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos con "una furgoneta de mujeres explotadas".

Ha sido en la Comisión de Radiotelevisión Madrid en la que comparecía el director general del ente, José Antonio Sánchez, yen la que el 'popular' iba a preguntarle por los proyectos tecnológicos que desarrolla la cadena.

Así, Corral señalaba un error de una iniciativa del PSOE en Pleno sobre las viviendas "púbicas" para asegurar que ese concepto se "ajusta muy bien" a lo que se ha "sabido de las mujeres explotadas sexualmente por el número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, a los que la trama corrupta concedía lujosas viviendas".

"Servicio público es también paradores cuando lo presidía Óscar López, cuando permitía las orgías del ministro Ábalos en el de Teruel con una furgoneta de mujeres explotadas sexualmente. También se ajusta muy bien al gobierno de Sánchez el término empresas públicas, que era donde la trama colocaba a estas mujeres explotadas sexualmente en puestos de trabajo bien destacados y remunerados", ha lanzado.

Ante ello, ha mostrado su rechazo el diputado de Más Madrid Pablo Padilla, censurando al presidente de la comisión, del PP, que no diga "nada a su grupo parlamentario" por utilizar su pregunta para cuestiones que no competen a la comisión. Ante ello, se le ha respondido que siempre se permite espacio para "temas de actualidad" y ha zanjado que no tiene que "justificar la manera de dirigir el debate".

Por su parte, José Antonio Sánchez ha respondido al diputado 'popular' que la información sobre "novio de Jéssica y su afición a las señoritas de moral distraída" está "todos los días en los medios de comunicación".