El diseño del nuevo 'cerebro' de gestión del transporte en la Comunidad reúne a líderes tecnológicos

CITRAM - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diseño del nuevo Centro de Innovación y Gestión de la Movilidad (CITRAM), el 'cerebro' que se encarga de la gestión del transporte en la Comunidad, reunirá a líderes tecnológicos y contará con una inversión de 50 millones de euros

Empresas como IBM, LG, Hitachi, Telefónica e Indra optarán al desarrollo de este centro estratégico para la gestión del transporte público regional, que supervisa en tiempo real el funcionamiento de la red de Metro, Metro Ligero, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, a través de más de 20.000 cámaras instaladas en estas infraestructuras.

El nuevo CITRAM, cuya renovación anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de octubre durante el acto del 40 aniversario del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), incorporará novedosas capacidades tecnológicas para optimizar la planificación de la red, anticipar incidencias y ofrecer información en tiempo real más precisa a los usuarios.

"El cerebro del transporte público de la Comunidad de Madrid va a contar con los medios más avanzados, entre ellos un gemelo digital de la región. Se trata de una réplica virtual exacta de nuestra red de transporte que permite predecir los efectos de un cambio operativo sin necesidad de mover un vehículo, lo que ahorra costes, facilita la gestión y prevé colapsos", ha subrayado este martes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

Durante la inauguración del Global Mobility Call, el encuentro internacional de referencia sobre movilidad y logística del futuro que se celebra en Ifema Madrid hasta el 11 de junio, el consejero ha explicado que el Consorcio Regional de Transportes ya trabaja en el diseño del nuevo CITRAM, que evolucionará hacia un modelo de gestión predictivo capaz de anticipar incidencias, prever la demanda y optimizar la respuesta del sistema ante grandes eventos o posibles alteraciones en la red de transporte público.

"Contaremos con un enorme volumen de datos en tiempo real y sistemas de Inteligencia Artificial para sacarles el máximo provecho. El objetivo es poder contar, como hasta ahora, con un cerebro reactivo y además con una inteligencia predictiva. Es un cambio de modelo, un cambio de modelo de responder a proponer", ha apuntado.

De esta forma, esta transformación permitirá ofrecer un servicio más eficiente, fiable y personalizado, con tiempos de espera más precisos, mejor información al usuario y avisos anticipados sobre incidencias o cambios en los trayectos habituales.

En su intervención, el consejero ha reivindicado los innovadores avances tecnológicos en materia de transportes en la región, con la automatización de la Línea 6 de Metro, la llegada de los robotaxis o el sistema de pago ABT (Ticketing Basado en Cuenta).

"Queremos que Madrid sea un espacio abierto a los proyectos internacionales de vanguardia, un modelo de colaboración público-privada y, en definitiva, un referente en la aplicación de las soluciones más innovadoras y eficientes. Porque la movilidad es más que la forma en que nos desplazamos. Hablar de cómo vivimos, de cómo trabajamos y de cómo se desarrollan nuestros pueblos y ciudades", ha resaltado.

En este sentido, ha avanzado que los primeros trenes automáticos, sin conductor, comenzarán a llegar el próximo mes de julio para iniciar las pruebas previas a su incorporación a la Línea 6 de Metro, que se convertirá en la primera automatizada de la red en 2027.

Estos ensayos permitirán comprobar el correcto funcionamiento de todos los sistemas y su integración con la infraestructura existente, de modo que el resultado busca una mejora sustancial en capacidad, frecuencia y eficiencia operativa, beneficiando a los más de 400.000 viajeros que utilizan a diario la que actualmente es la línea con mayor demanda de toda la red.

También se ha referido a los avances del proyecto piloto del autobús autónomo a demanda que dará servicio en el parque empresarial de Leganés. En este sentido, el consejero ha señalado que el vehículo ya se encuentra en circulación y que actualmente está realizando recorridos sin pasajeros para completar el proceso de mapeo del entorno, una fase esencial para garantizar su seguridad y fiabilidad antes de su entrada en funcionamiento.

Esta prueba permitirá adaptar con precisión la tecnología a las condiciones reales del recorrido y validar su operatividad antes del inicio de la operación comercial, prevista para los próximos meses. "Se trata de una iniciativa pionera en Europa que refuerza la apuesta de la Comunidad de Madrid por la innovación y la movilidad inteligente", ha destacado.

También ha subrayado que Madrid se convertirá antes de fin de año en la décima ciudad del mundo y la primera de Europa, junto a Zúrich (Suiza), en poner en circulación VTCs autónomos sin conductor, conocidos como robotaxis. "Habrá que superar, como se pueden imaginar, muchos perjuicios, pero los datos nos confirman que estos vehículos sufren un 8% menos de accidentes y los daños personales se reducen un 92%", ha defendido el consejero.

AUSENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

El consejero ha afeado igualmente que ningún representante del Gobierno central esté representado en este Global Mobility Call, especialmente en el caso del Ministerio de Transportes.

"Creo que, si queremos avanzar en la movilidad y hacer una movilidad que sea eficiente y responsable para todos, tenemos que participar todas las administraciones públicas. Por lo tanto, lamento públicamente, en este caso, que tanto el Ministerio de Transportes como las empresas públicas relativas a estos medios de transporte no nos acompañen, lo cual creo que es restar en vez de sumar", ha censurado.

Finalmente, el consejero madrileño se ha felicitado por el buen funcionamiento del plan especial de movilidad desplegado durante los cuatro días que el Papa León XIV ha permanecido en la capital, coordinado por el CRTM. "Creo que tenemos que darnos la enhorabuena por lo bien que ha salido", ha zanjado.