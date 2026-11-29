Archivo - Sobres electorales en el colegio Nuestra Señora de la Almudena, a 9 de junio de 2024, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones generales de este domingo contarán con un despliegue de seguridad de más de 8.000 efectivos a nivel regional que velarán por la seguridad y el normal desarrollo en todos y cada uno de los 1.094 colegios electorales madrileños en una jornada en la que se han dispuesto un conjunto de medidas preventivas y de coordinación ante posibles incidentes de ciberseguridad o en los sistemas informáticos.

La Delegación del Gobierno en Madrid albergó a mediados de semana una Junta de Seguridad de coordinación del dispositivo extraordinario para las elecciones en la que se acordó un despliegue de unos 5.000 agentes de Policía Nacional y cerca de 2.900 de la Guardia Civil encargados de la protección de locales electorales, la custodia de infraestructura crítica o la escolta de los presidentes de mesa y jueces encargados de trasladar las actas.

A este despliegue de la Delegación del Gobierno se le suma en la ciudad de Madrid un operativo de unos 1.550 agentes de la Policía Municipal, que estarán destinados principalmente a la vigilancia y cobertura de los colegios electorales. Allí estarán destinados unos 1.400 policías, además de prestar asistencia a las juntas electorales, los centros de coordinación y asistir a las rutas de traslado y apoyo en labores de prevención de seguridad ciudadana.

Samur-Protección Civil, por su parte, también contará con un operativo específico integrado por unas 30 ambulancias se Soporte Vital Básico y otras 15 de Soporte Vital Avanzado, además de los mandos de apoyo, los DEPAS y los componentes que van a estar en los centros de coordinación. Policía, Samur y Bomberos desplegarán efectivos en Ifema Madrid, donde estará el centro de información y datos del Ministerio del Interior.

PREVENCIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD

El dispositivo para garantizar la seguridad durante el proceso electoral culminará este domingo, pero arrancó el pasado 2 de noviembre con el inicio de la fase previa. Desde entonces se han articulado un conjunto de medidas preventivas y de coordinación ante posibles incidentes de ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos.

Asimismo, se ha vigilado con especial atención todo aquello relativo a las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes cuyas infraestructuras se han catalogado como críticas y cuentan con el despliegue de seguridad necesario.

Tras la fase previa, el dispositivo entró en fase de alerta hasta el viernes por la tarde, cuando con la celebración de los actos de cierre de campaña comenzó también la denominada fase crítica. En esta etapa las fuerzas de seguridad se centraron en garantizar la viabilidad de estos actos, así como de preservar la normalidad en la jornada de reflexión y también este domingo en el trascurso del día.

Para el seguimiento de todas las medidas de seguridad se ha puesto en funcionamiento un Centro de Control (CECOR) tanto en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid como en la Comandancia de la Guarida Civil. También se reforzarán durante la jornada las capacidades de mando y control y la disponibilidad de unidades especiales a lo largo del día.