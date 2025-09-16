El dispositivo de seguridad para el partido Real Madrid - Olympique de Marsella contará con cerca de 1.900 integrantes

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid activará un dispositivo de seguridad integrado por 1.873 componentes para la primera jornada de la primera fase de la Champions League 2025-26, que disputarán este martes el Real Madrid y el Olympique de Marsella, en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 21 horas.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional --procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información--; de la Policía Municipal de Madrid; Agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de casi 3.800 aficionados franceses con entrada en un estadio que registrará un aforo de 73.000 personas. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

El Real Madrid inicia el camino europeo repleto de confianza por su pleno inicial liguero, un positivo estado de forma que quieren trasladar a su competición fetiche, ante un conjunto francés renovado que vuelve al Santiago Bernabéu 16 años después, con más peligro de lo que puede parecer sobre el papel y lanzado por sus últimos resultados.