Dos accidentes en la M-503 complican la circulación en el arranque de la tercera fase de la operación salida

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes registrados en la carretera M-503 complican la circulación en la Comunidad de Madrid en el arranque de la tercera fase de la operación salida de tráfico con motivo de las navidades, con cuatro días libres por el puente de Reyes.

Con datos de las 15.00 horas, hora de inicio de esta nueva fase que se prolongará hasta la medianoche del día 6 de enero, había unos cuatro kilómetros de retención en la M-503 entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte por dos accidentes en sentido salida de la capital, según ha indicado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, había tráfico lento en sentido entrada a Madrid en la A-1, en San Sebastián de los Reyes, en la A-3, entre Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey, y en la A-6 en la zona de Aravaca. Igualmente, en sentido salida de la capital, las dificultades se concentraban en la A-4, en Pinto, y en la A-42, en Cubas de la Sagra.

Desde la DGT se espera que las principales complicaciones en las carreteras madrileñas durante este viernes se produzcan entre las 18.00 y las 21.00 horas.