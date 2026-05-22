Dos detenidos por dos robos en joyerías de Puente de Vallecas por valor de casi 35.000 euros

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos personas como presuntos autores de dos robos cometidos en dos joyerías del distrito de Puente de Vallecas en los que se sustrajeron joyas por valor de casi 35.000 euros, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La investigación se inició el pasado 9 de febrero tras un atraco en un establecimiento de venta de joyas ubicado en la Avenida de la Albufera. Un hombre accedió al local interesándose por un varios sellos de oro y, cuando la empleada le había sacado el muestrario, otro varón llamó a la puerta aparentando ser un cliente más.

El primer hombre aprovechó entonces para hacerse con el muestrario y abandonar a la carrera la joyería, perseguido por trabajadores del local. Se dirigió hacia la estación de Metro de Portazgo, a la que accedió por una entrada y que abandonó inmediatamente por otra salida para subirse a un coche. En total, se hizo con un botín valorado en 16.156 euros.

Según ha adelantado 'ABC', ambos fueron detenidos el 13 de febrero, pero, tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con cargos.

Al poco tiempo, el 16 de abril, tuvo lugar un robo en otra joyería de la Avenida Pablo Neruda con el mismo 'modus operandi'. En este caso, los ladrones sustrajeron una manta de cadenas de oro valorada en 18.634 euros.

El visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad permitió identificar a los presuntos autores, que fueron detenidos. Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad española de 43 años y 39 años, ambos con antecedentes por hechos similares.