Dos detenidos y un investigado por una supuesta agresión durante las fiestas de Moralzarzal

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de que ha detenido a dos personas e investiga a una tercera por una supuesta agresión a un hombre en la noche del pasado 19 de septiembre en Moralzarzal, mientras la localidad madrileña celebraba sus fiestas patronales.

Los hechos ocurrieron en una parada de autobús de la localidad, cuando tres personas echaron del autobús a la víctima y le agredieron en el exterior, ocasionándole heridas de carácter leve, según han informado fuentes de la Benemérita.

Tras las respectivas comprobaciones, los agentes han logrado identificar y detener a dos de los supuestos autores, a la par que han abierto una investigación a una tercera persona por un posible delito leve de lesiones y un delito de daños.

Fuentes del Ayuntamiento de Moralzarzal ya confirmaron la semana pasada esta posible agresión física a un joven que sufrió heridas leves por las que tuvo que ser atendido en el servicio de urgencias del centro de salud de la localidad.

Asimismo, informaron de una posible agresión sexual a una mujer que fue atendida por el 'punto violeta' de la localidad, a lo que la Guardia Civil confirmó la apertura de una investigación por estos hechos presuntamente acaecidos durante las fuestas patronales.