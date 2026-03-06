Dos detenidos por su relación con 25 delitos de sustracción de vehículos y robo con fuerza en su interior

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas acusadas de llevar a cabo 25 delitos relacionados con la sustracción de vehículos y robo con fuerza en su interior cometidos en Madrid, Cuenca y Cáceres.

Los arrestados, para quienes se ha decretado su ingreso en prisión, actuaban en áreas de servicio de autovías y en aparcamientos de centros comerciales de diferentes localidades madrileñas como Rivas Vaciamadrid, Getafe, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones, Las Rozas, Perales de Tajuña o Griñón, así como en Cuenca y en Trujillo (Cáceres).

De este modo, mientras uno de ellos distraía al conductor para hacerlo bajar del vehículo, el otro aprovechaba para introducirse dentro de él y huir del lugar.

El total, se les relaciona con doce robos con fuerza en interior de vehículo, cuatro hurtos en interior de vehículo, un robo con violencia para sustraer un vehículo, cinco hurtos de uso de vehículo, un robo de uso de vehículo y dos delitos contra la seguridad vial, ya que ninguno de los dos autores tenía permiso de conducir, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Tras autorización judicial de entrada y registro en los inmuebles se ha logrado intervenir 40.330 euros en efectivo, llaves de vehículos y joyas sustraídos, inhibidores de frecuencia, ganzúas y toda clase de herramientas para apertura de cerraduras además de vestimenta para ocultación del rostro.

Los presuntos autores contaban con multitud de antecedentes por delitos de robos y hurtos, además de varias detenciones. Tras pasar a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión de los principales encausados.