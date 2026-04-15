Dos detenidos por robar durante años en las taquillas de gimnasios en Madrid

Artículos tecnológicos incautados a un hombre que durante años robó en las taquillas de gimnasios de Madrid - POLICÍA NACIONAL

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de robar durante años en las taquillas de centros deportivos de Madrid, a quienes se ha incautado aparatos electrónicos y otros objetos por valor de más de 8.400 euros, llegando finalmente a esclarecerse cerca de una veintena de hechos delictivos.

Uno de los detenidos es un hombre al que se acusa de un delito de robo con fuerza continuado, mientras que a la mujer se le imputa un posible delito de receptación. Las pesquisas comenzaron tras recibir varias denuncias a lo largo de los dos últimos años alertando de robos en taquillas de gimnasios de la capital.

La investigación ha permitido descubrir que el 'modus operandi' empleado por el hombre era el de acudir a los gimnasisos, en los que participaba durante un corto periodo de tiempo en cualquier actividad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante esta etapa se posicionaba de forma estratégica en los vestuarios para observar qué guardaba el resto de usuarios en su taquilla. Tras seleccionar a sus víctimas, forzaba los candados de las taquillas para robar los objetos de valor.

Gracias a estas averiguaciones, los agentes procedieron el pasado 23 de marzo a la entrada y registro tanto del local que regentaba el sospechoso en el distrito de Latina, como de su domicilio. Allí se encontraron numerosos aparatos electrónicos como ordenadores, móviles, auriculares, tabletas electrónicas o altavoces, entre otros.

Asimismo, se intervinieron relojes, carteras, ropa deportiva y unos 2.000 euros en efectivo. El total de los objetos incautados supera los 8.400 euros de valor. Gracias a esta intervención se han logrado esclarecer unos 19 hechos delictivos, siendo recuperados y entregados los objetos sustraídos a sus propietarios.