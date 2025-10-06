Dos detenidos por robar una joyería en Villarejo de Salvanés

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid han detenido a los presuntos autores del robo que tuvo lugar el pasado 30 de junio en una joyería de Villarejo de Salvanés, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Un día antes, los ahora detenidos habían accedido a una vivienda de Rivas Vaciamadrid la cual se encontraba habitada. De este lugar sustrajeron diversos efectos, entre ellos el vehículo familiar, que utilizaron un día después para desplazarse hasta Villarejo de Salvanés y perpetrar el robo en la joyería.

Gracias a las medidas de seguridad y a la colaboración ciudadana se pudo determinar las características físicas de los autores y del vehículo utilizado.

Los encartados fueron identificados por una patrulla de Policía Local de Rivas Vaciamadrid al observar que circulaban con un vehículo que llevaba ocultos algunos dígitos de la matrícula.

Al comprobar que la Guardia Civil estaba buscando dicho vehículo, los policías alertaron a agentes de la Guardia Civil, quienes procedieron a su inmediata detención.

Los detenidos, son dos varones que tienen 40 y 48 años, y que suman más de 54 detenciones.