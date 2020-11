Dos funcionarios de Soto del Real, agredidos por uno de los presos más peligrosos tras inundar su celda

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos funcionarios de la cárcel de Soto del Real han sido agredidos por uno de los presos más conflictivos interno en primer grado después de que inundará su celda, ha informado a Europa Press la Asociación de Trabajadores Tu Abandono Me Puede Matar.

Los hechos se produjeron ayer en el Departamento de Aislamiento de la prisión madrileña de Soto del Real cuando dos funcionarios de servicio fueron agredidos por el interno D.C.M., un preso gallego natural de Cambados.

Dicho interno se encuentra clasificado en primer grado (el más restrictivo de todos), y control directo (no hay más de 25 internos de estas características en toda el territorio nacional). El interno fue condenado por matar a otro preso en 2016.

La agresión se produjo cuando los funcionarios de servicio se personaron en la celda del interno tras inundarla de agua y parapetarse en la celda con la clara intención de hacer el mayor daño posible.

En ese momento, el preso agredió a los funcionarios que trataban de reducirlo, hiriendo a dos de ellos de diversa consideración, lo que ha requerido asistencia facultativa, debido a las lesiones producidas.

Debido al grado violencia y para evitar daños a los funcionarios y a la propia persona del interno, hubo de aplicarle la sujeción mecánica reglamentaria.

Las mismas fuentes indican que esto se llevó a cabo "con una gran profesionalidad, a pesar de los escasos y obsoletos medios materiales con los que cuentan".

Se da la circunstancia de que este mismo interno hace poco más de tres meses protagonizo graves incidentes con amenazas de muerte a diversos funcionarios y Jefes de Servicio, no tomándose, pese a la gravedad de los hechos y numerosos partes disciplinarios acaecidos desde entonces, "ninguna medida por parte de la Dirección del Centro Penitenciario, ni de la Secretaria General de II.PP".

También este mismo interno protagonizó hace cuatro años un grave incidente que causo heridas de gravedad a un funcionario que actualmente trabaja en dicho Centro Penitenciario.

La asociación ha lamentado que "los funcionarios de prisiones no gozan de la condición de agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones, por lo que este tipo de incidentes regimentales no suelen tener efecto penal, en la inmensa mayoría de los casos, saldándose con una sanción disciplinaria de aislamiento en celda, que teniendo en cuenta el régimen de vida de dicho interno, no cambia sus situación en manera alguna".