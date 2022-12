Dos grandes pancartas en Vallecas reclaman la demolición del Scalextric al paso de los corredores de la San Silvestre

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos grandes pancartas de varios metros han exigido la prometida demolición del Scalextric de Puente de Vallecas al paso de los corredores de la tradicional San Silvestre, con la que miles de madrileños despiden el año.

'¡Fuera Scalextric!' se ha podido leer en estas dos grandes pancartas, una en avenida de Barcelona y otra en la avenida de la Albufera, recogiendo el malestar de los vecinos de la zona, algunos de ellos con carteles y agrupados en la iniciativa ciudadana Por el Derribo del Scalextric, que considera esta infraestructura un auténtico "muro" para Vallecas.

Minutos después de quedar patente el malestar vecinal con el despliegue de las pancartas al paso de la San Silvestre --carteles que ha tenido que ver el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque ha sido uno de los miles de corredores que ha participado este año en la carrera--, representantes políticos se han sumado al rechazo ciudadano vía redes sociales, como el concejal de Más Madrid y portavoz de esta formación en Retiro, Nacho Murgui. "Almeida, la salud y el medio ambiente siempre compensan", ha escrito en un tuit.

"NO COMPENSA PARA NADA"

A finales de noviembre la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, defendía en una entrevista en Europa Press que "no compensa para nada" el desmontaje del Scalextric de Puente de Vallecas porque "no se ganaría espacio para el ciudadano" y el desembolso "con dinero de todos" de casi 100 millones de euros sería "importante".

"No compensa para nada hacer este esfuerzo. No se ganaría nada con dos años de obras, paralización de Metro, M-30... y los coches ocuparían todo el espacio público", trasladaba la edil, palabras que fueron refrendadas por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que apuntaba a razones técnicas, que no políticas, para tomar esta decisión.

Quedaba así en el aire el acuerdo por unanimidad del Pleno de Cibeles de hace un año, a iniciativa de Más Madrid, cuando se consensuó desmantelar el Scalextric. La proposición instaba a iniciar los estudios y los trámites preliminares antes del final del mandato.

Las Juntas de Retiro y Puente de Vallecas aprobaron de nuevo el pasado mes de mayo, también por unanimidad, el instar al Gobierno municipal a iniciar los estudios y trámites necesarios. Sin embargo, desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que capitanea Borja Carabante, se dio a conocer que el anteproyecto redactado no cumplía con las expectativas de tráfico, movilidad y congestión "ni tampoco libera espacio público".

EL RECHAZO DE LA IZQUIERDA

La izquierda ha mostrado su oposición a la decisión del Ejecutivo. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se ha comprometido a que su primera medida en el Gobierno de la ciudad si llega a la Alcaldía será "la demolición del Scalextric de Vallecas".

"Al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no le compensa Vallecas pero a mí sí. Para el PP Vallecas no es una prioridad, para Más Madrid es una de las principales y por eso la primera medida que pongamos en marcha al llegar al Gobierno municipal será la demolición del Scalextric de Vallecas, para mejorar la vida de esos miles de vallecanos que llevan décadas viviendo encima de una autopista urbana", aseguraba Maestre.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, opinaba que al alcalde Almeida "le queda grande" hablar de reequilibrio territorial cuando finalmente ha rechazado desmontar el Scalextric de Vallecas.

Desde Podemos, la diputada autonómica Carolina Alonso ha asegurado que, de gobernar en la ciudad en 2023, una de las primeras medidas a implementar será "eliminar el Scalextric" de Vallecas".