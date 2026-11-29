Archivo - Varias personas en el andén de un tren de cercanías en la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos trenes de la red de Cercanías de Madrid han quedado detenidos la tarde de este domingo en Recoletos debido a una avería en la infraestructura entre Chamartín y Atocha.

Adif ha informado en su cuenta oficial de la red social 'X' sobre las 18.36 horas de la incidencia que ha dejado a dos trenes detenidos en Recoletos. Se trata de los trenes 75519, entre Guadalajara y Chamartín, y 75846, entre Príncipe Pío y Alcalá de Henares.

La avería en la infraestructura entre Chamartín y Atocha,ambas excluidas, también ha provocado incidencias en las líneas C-2, C-7, C-9 y C-10, con desvíos selectivos por el túnel de Sol y vía O'Donnell.

Así, los trenes de la línea C-10 (Villalba/Pinar de las Rozas/ Madrid Chamartín) rotan en Madrid Atocha; los de la línea C-8,C-8a y C-8b, circulan por el túnel de Sol entre Chamartín y Atocha, y, finalmente, los de las líneas C-2 y C-7, circulan por O'Donnell.