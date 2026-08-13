Vista del skyline de Madrid durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruza España de oeste a es - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse histórico se vivió en la Comunidad de Madrid sin incidencias destacables, han confirmado los servicios de emergencias y Delegación de Gobierno.

La región vivió durante algo más de un minuto en oscuridad, con la Comunidad prácticamente paralizada, cuando el eclipse total de Sol se dejó sentir, un fenómeno único que no se vivía desde hace más de cien años --el último se registró el 30 de agosto de 1905--.

Ha sido el primero del Trío de Eclipses. La siguiente cita será dentro de un año, el 2 de agosto de 2027, y ya habrá que esperar hasta el 26 de enero de 2028 para registrar un eclipse anular, aunque en este caso la oscuridad no será total.

La avalancha de vehículos por la 'eclipsemanía' sí dificultó la vuelta a casa en las carreteras madrileñas, con tráfico lento o congestión en la A-1, la A-2, la M-40, la M-45, la M-50 y la M-607, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La afluencia de vehículos hacia la sierra fue tal que la DGT se vio obligada a cortar desde las 18.30 horas tanto la M-601 como la M-604, en Navacerrada y Rascafría, respectivamente.

Así lo ha destacado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, apostillando que las retenciones en los principales ejes, tanto en la ida como en el regreso, se resolvieron "sin mayores complicaciones".

"Con el eclipse hemos vivido un momento único, absolutamente extraordinario y que además en la Comunidad de Madrid se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente reseñable", ha apuntado, poara agradecer "la enorme responsabilidad del conjunto de la ciudadanía madrileña y también el trabajo que cientos de servidores públicos han desempeñado desde hace meses para diseñar y ejecutar un dispositivo de seguridad que ha dado resultado".