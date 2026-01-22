La ejecución del presupuesto de 2025 de Madrid superó el 90% hasta 5.931 millones, el de mayor grado de la serie

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ejecución del presupuesto de 2025 del Ayuntamiento de Madrid superó el 90% hasta los 5.931 millones de euros, el de mayor grado de ejecución de la serie histórica, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno a raíz del informe provisional presentado por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo.

Esa cifra supone 308 millones de euros más que en el año 2024, cuando la ejecución fue de un 81%, y un 43% más (1.797 millones) más que en el año 2018, presupuesto del mandato de Manuela Carmena.

En concreto, la ejecución del gasto no financiero del Ayuntamiento de Madrid y de los organismos autónomos alcanzó el 92% el año pasado, "un dato que viene a consolidar el compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento de los servicios públicos de la ciudad".

"Es para estar humildemente satisfechos", ha declarado Sanz. A falta de la liquidación del presupuesto, que llegará el próximo mes, se reconocieron obligaciones por 5.009 millones de euros, lo que supone 313 millones más en el pasado ejercicio 2025 en comparación con 2024, logrando alcanzar un 94% de ejecución en cuanto a las áreas de gobierno, 12 puntos más que en el año 2018, con el gobierno de la Ahora Madrid.

Las inversiones llegarán a un 85% de ejecución, el dato más alto de toda la serie histórica, igualando al de 2008 y supone "un crecimiento de 5 puntos respecto al año pasado, 41 puntos más que en el año 2019 y más del doble que en el año 2018", ha indicado Sanz. Se ejecutaron un total de 654 millones de euros en inversiones, frente a los 481 del año 2024 o los 355 del año 2019.