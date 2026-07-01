Empieza a operar en Mercamadrid el primer autobús autónomo y a demanda para mejorar transporte a empleados y visitantes

Parada informativa autobús autónomo Mercamadrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de movilidad Alsa comienza este miércoles a operar en el interior de Mercamadrid el primer autobús autónomo y a demanda que va a circular de forma regular con viajeros en España, con una línea circular que recorrerá el recinto ofreciendo una innovadora solución de movilidad para sus empleados y visitantes.

La operación de este servicio es resultado del proyecto europeo MobilitiesForEU, liderado por el Ayuntamiento de Madrid a través de su Oficina Digital y Mercamadrid, que ha contado con la colaboración de Alsa. El vehículo está a la vanguardia en tecnologías de movilidad conectada, conducción autónoma y cero emisiones (CCAM, o movilidad conectada, cooperativa y automatizada por sus siglas en inglés), han informado Alsa y el Ayuntamiento de la capital en sendos comunicados.

Es 100% eléctrico y tiene capacidad para más de 30 pasajeros, además, dispone de los últimos avances en conectividad 5G e interacción continua con la infraestructura. Su desarrollo es fruto de dos años de investigación de los equipos de ingeniería, innovación y digitalización de Alsa, en colaboración con la Oficina Digital de la ciudad de Madrid y el fabricante del vehículo Otokar.

El autobús circulará en nivel 4+ de conducción autónoma con un operador a bordo. En los próximos meses, se avanzará en el control y operación remota del vehículo desde un puesto de control situado fuera del recinto en la ciudad de Madrid.

Más adelante, se llevarán a cabo los estudios y pruebas necesarias para llegar al nivel 5 de autonomía total. El diseño y puesta en operación del vehículo se ha acompañado de un estudio de investigación de mercado y experiencia de clientes.

OPERACIÓN A DEMANDA PIONERA

Este vehículo es pionero a nivel internacional, ya que se trata del primer autobús a demanda y con conducción autónoma operando regularmente en un entorno real y abierto al público de forma permanente.

Los propios usuarios podrán activar y solicitar el servicio en las horas de menor actividad desde sus propios dispositivos móviles, a través de una aplicación. La operación estará coordinada en horarios y paradas con las líneas de EMT Madrid que conectan el recinto con el centro de la capital.

El nuevo servicio aporta una solución de movilidad para una infraestructura crítica a nivel nacional: Mercamadrid es la plataforma logística de abastecimiento más grande de España. En ella trabajan 9.000 personas y cada día acceden 15.000 vehículos y 20.000 personas.

En las horas de mayor actividad de Mercamadrid, de madrugada entre las 4.30 y las 9 horas, el autobús operará con una frecuencia fija. Posteriormente, entre las 9 y las 10.30 horas, estará disponible para atender peticiones a demanda de los usuarios.

UN CÓDIGO QR Y UNA 'APP' MÓVIL

Para utilizar el servicio, el viajero deberá escanear un código QR situado en las paradas de la ruta y descargase la aplicación 'Alsa Mobilities'. El usuario solamente tendrá que indicar las paradas de origen y destino y la hora a la que quiere viajar.

Hecho esto, la aplicación consolida las peticiones realizadas por todos los usuarios, genera la mejor ruta para atenderlos de forma optimizada y se la envía al vehículo. El autobús recibe la ruta a realizar y la ejecuta en la hora solicitada, conduciendo en modo autónomo desde su estacionamiento.

La novedad del proyecto que hoy comienza es triple: por un lado, la mayor capacidad del vehículo, ya que los vehículos autónomos desplegados hasta el momento son de muy pocas plazas y tipo lanzaderas. Por otro, la complejidad de tráfico y nivel de servicio en que se desarrollará la experiencia, en Mercamadrid, uno de los mayores centros de actividad de España. Y, por último, la incorporación de la nueva funcionalidad de transporte a demanda que no se ha desplegado hasta el momento en ningún otro servicio de conducción autónoma.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo MobilitiesForEU, financiado en el marco del programa Horizon Europe, cuyo objetivo es analizar la tecnología mediante demostradores reales: vehículos autónomos para el transporte de personas y mercancías, su conectividad, cero emisiones, implicaciones operacionales, económicas y sociales.

El diseño y puesta en operación del vehículo se acompaña de un estudio de investigación de mercado y experiencia de clientes, también desarrollado por Alsa en colaboración con Mercamadrid y la Oficina Digital de Madrid, y las consultoras IZO y Alomón.

Con esta iniciativa, Alsa da continuidad a la operación del primer vehículo autónomo tipo shuttle que la compañía opera desde 2020 en la Universidad Autónoma de Madrid, un recorrido por el interior del campus integrado en las líneas regulares del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.