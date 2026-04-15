Empresarios advierten de "pérdidas millonarias" por la avería en el suministro de agua en el Corredor del Henares

Archivo - Imagen de recurso de un camarero sirviendo cafés en un bar - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha advertido de "pérdidas millonarias" en el tejido industrial, comercial y hostelero del Corredor del Henares a consecuencia de la avería en el suministro de agua que afecta a la red de diversas localidades gestionadas por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS).

La organización empresarial ha señalado que la incidencia está afectando de forma "seria" a la actividad económica al tratarse de un recurso básico para el funcionamiento de empresas, comercios y establecimientos hosteleros.

Según ha señalado AEDHE en un comunicado, esta incidencia afecta a los procesos de producción, cadenas de montaje y compromisos contractuales, lo que está provocando la "paralización de la actividad productiva" en distintas áreas industriales.

"El parón forzoso de la producción en nuestras zonas industriales, sin una hoja de ruta clara sobre el restablecimiento del servicio, supone pérdidas económicas millonarias. La parálisis de las cadenas de montaje y procesos de fabricación afecta no solo a la facturación actual, sino a compromisos contractuales y logísticos de gran escala", explican.

La asociación ha advertido además de que numerosas empresas están afrontando graves dificultades operativas, viéndose obligadas en algunos casos al "cese total" de su actividad pese a los esfuerzos por mantener la operatividad.

AEDHE ha instado a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a priorizar el restablecimiento total del servicio y a ofrecer una previsión técnica clara sobre la resolución de la incidencia, al considerar que "una zona de alta densidad industrial no puede permitirse permanecer a la espera sin una previsión técnica rigurosa".

Asimismo, la organización ha reclamado un análisis en profundidad de las causas de la avería y la adopción de medidas preventivas que eviten su repetición, incluyendo un plan reforzado de mantenimiento y la revisión de los puntos críticos de la red. "La seguridad en el suministro de suministros básicos es una condición innegociable para la competitividad y la estabilidad de nuestro tejido productivo", señala.

Por último, AEDHE ha informado de que ha iniciado la recogida de información entre sus asociados para evaluar los daños económicos derivados de la incidencia, con el objetivo de trasladar una valoración global a los organismos competentes y exigir, en su caso, "responsabilidades y compensaciones". La entidad ha señalado que pretende así "trasladar una visión real y profesional de las consecuencias económicas de esta avería".

La organización ha reiterado su compromiso de apoyo a las empresas y autónomos afectados, y se ha puesto a disposición de sus asociados para ofrecer asesoramiento durante la situación de emergencia, permaneciendo "a su entera disposición para cualquier apoyo o asesoramiento que precisen en estos momentos de especial dificultad".