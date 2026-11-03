Empresarios madrileños aplauden el levantamiento de la acampada que "estaba afectando gravemente" a la imagen de Madrid

Operarios limpian la Puerta del Sol tras el desalojo de la acampada - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha aplaudido este martes el levantamiento de la acampada de la Puerta del Sol, ya que considera que "estaba afectando gravemente" tanto a los establecimientos como a la imagen de la ciudad.

Así lo ha trasladado el portavoz de CEIM, Francisco Aranda, este martes después de que esta madrugada Policía Nacional haya desalojado a los manifestantes que quedaban. A lo largo del Puente de Todos los Santos parte de ellos habían comenzado ya a retirarse.

A pesar de haber celebrado esta "buena noticia" ha reprochado que se levanta "tarde" y ha recordado que desde CEIM se envió un requerimiento a Delegación del Gobierno pidiendo su disolución porque los propios convocantes ya no estaban acampados en la zona. El Sindicato de Inquilinas fue el principal promotor de esta acción y ya había abandonado hace semanas la plaza.

En esta comunicación, los empresarios madrileños habían puesto una fecha límite a la acampada. A sus ojos, esta tenía que acabar como tarde el 11 de noviembre, víspera del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ha advertido de que lo importante ahora es analizar las pérdidas y "mirar hacia el futuro porque llegan ahora unas semanas muy importantes para el turismo y el comercio en la ciudad de Madrid". La acampada impactó de lleno en parte de las actividades programadas por el Ejecutivo autonómico para la Hispanidad y también movió el recorrido de la trashumancia, mientras que la mirada estaba puesta ya en la campaña navideña y el Black Friday.