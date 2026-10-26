EMVS incrementará un 14,4% su último presupuesto de mandato para encarar 2027 para construcción de 9.000 viviendas más

Archivo - La promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La promoción Cañaveral 7 es un proyecto de 89 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible situado en el distrito de Vi - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de EMVS Madrid aprobará este miércoles su proyecto de presupuesto para 2027, el último del mandato, que supondrá un aumento del 14,4% hasta los 199,60 millones y encarar el próximo ejercicio con la promoción de la construcción de 9.000 pisos, entre las que se encuentran las 3.900 viviendas del Plan Suma, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González ha destacado que este presupuesto es la muestra del compromiso del alcalde, José Luis Martínez-Almeida con la vivienda a lo largo de su mandato. A destacar que la aportación del Ayuntamiento de Madrid a la empresa se incrementa un 11,6% en 2027, hasta los 153,24 millones.

La inversión superará los 208 millones, lo que supone un 85% más, con los que se afrontará la promoción de las cerca de 9.000 viviendas que a lo largo de 2027 se encontrarán en alguna fase de obras o licitación por parte de EMVS Madrid.

HASTA 29 PROMOCIONES EN EJECUCIÓN MÁS LAS DEL PLAN SUMA

La empresa municipal tendrá en ejecución 29 promociones con casi 5.100 viviendas, a las que hay que añadir las 16 promociones que se ejecutarán mediante las dos primeras fases del Plan Suma Vivienda, con unas 2.500.

Además se ha previsto durante el próximo año la contratación de la tercera fase del Plan Suma Vivienda para la construcción de más de 1.400 viviendas en alquiler asequible. En concreto, está previsto que a lo largo del año EMVS Madrid inicie la construcción de 1.942 viviendas en Vicálvaro, Barajas, Tetuán y Arganzuela.

De este modo se prevé que la empresa municipal --a día de hoy cuenta con más de 10.000 viviendas-- finalizará 2027 con un patrimonio superior a las 10.500 viviendas, lo que supondrá un incremento cercano al 70% del número de pisos a los existentes al inicio del mandato del alcalde Almeida.

NUEVAS PARCELAS, SIETE PROMOCIONES, 2.000 VIVIENDAS

En cuanto a nuevas parcelas se ha previsto que a lo largo del año 2027 el Ayuntamiento de Madrid ceda suelo, valorado en 91 millones de euros, para la construcción de siete nuevas promociones con más de 2.000 viviendas en los ámbitos de Valdecarros, Ermita del santo, Las Tablas y Carabanchel.

"Nadie, nunca, en la historia de Madrid ha destinado tantos recursos y ha promovido tanta vivienda pública para el alquiler asequible como el Gobierno municipal en los años de Alcaldía de Almeida", ha defendido González.

El presidente de EMVS Madrid ha destacado que durante los mandatos de Almeida el Ayuntamiento, solo a través de EMVS Madrid "ha finalizado y está impulsando 13.000 viviendas, con una inversión global de 1.900 millones de euros en un total de 102 promociones".

Todas estas viviendas cuentan con altos estándares de calidad y con la calificación energética A gracias a sistemas como los paneles fotovoltaicos para dar servicio a las instalaciones comunes o a los sistemas de aerotermia y suelo refrescante.

Y como sucede en todas las viviendas de EMVS Madrid, los futuros inquilinos no pagarán nunca más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar. Para que esto sea así, en los casos en los que sea necesario, la empresa bonifica los recibos de los inquilinos por valor de 17 millones de euros.

Respecto a las obras de urbanización, durante el año 2027 EMVS Madrid finalizará la obra de urbanización en el ARRU barrio del Aeropuerto y se ha previsto el inicio de los trabajos de rehabilitación y regeneración en los distritos Villaverde, Latina, Fuencarral, Usera y San Blas.

COMPRA DE PISOS

Además de construir nuevas viviendas, EMVS Madrid actúa sobre el mercado secundario mediante la compra de pisos que aumentan su patrimonio, programa al que se destinarán 12,9 millones de euros, y a través de herramientas de colaboración entre propietarios e inquilinos.

Así, el presupuesto para 2027 potenciará programas como el de Recuperación de Vivienda Vacía (ReViVa), con 3,8 millones, y que tiene como objetivo recuperar la vivienda vacía que existe en la capital y ponerla en circulación como alquiler asequible con unas condiciones que benefician tanto al propietario como al inquilino. Gracias a este programa, la empresa municipal ya ha incorporado más de 225 viviendas al parque de alquiler asequible y se prevé la incorporación de 50 viviendas más en 2027.

Con este programa, el propietario cede su vivienda vacía a EMVS Madrid durante un mínimo de cinco años hasta un máximo de diez, sin perder su titularidad y percibiendo por ello una renta mensual garantizada.

EMVS Madrid realiza una gestión integral que engloba todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe totalmente de las gestiones y gastos desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento de Madrid.

Si el piso necesita obras, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid adelanta su coste hasta 45.000 euros al 0 % de interés y se hace cargo del IVA. Este anticipo se irá descontando poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario, por lo que logrará mejorar y modernizar su piso sin darse cuenta y sin sufrir las complicaciones y molestias que suelen derivarse de esos procesos.

EMVS Madrid tiene en marcha otros programas de incentivo al alquiler como es el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que promueve el acceso a viviendas en alquiler asequible al conectar las viviendas disponibles en la capital con los madrileños demandantes de un piso en alquiler. A este programa se destinan más de 200.000 euros y se prevé la incorporación de 250 nuevas viviendas.