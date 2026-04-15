Enrique Cerezo, Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Marañón, entre los galardonados con la Gran Cruz del Dos de Mayo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid concederá la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades en reconocimiento a sus trayectorias, entre las que destacan el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz o el jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, José Eugenio Guerrero, por su labor durante la pandemia.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles la concesión de estas condecoraciones. Las mismas se entregarán en una ceremonia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, presidido por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.

Tal y como ha dado a conocer en rueda de prensa el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, en esta edición se otorgará la distinción a Enrique Cerezo por su labor como presidente del Atlético de Madrid desde 2003 y por su trabajo como empresario y productor cinematográfico.

Igualmente, será condecorado con la Gran Cruz el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr., "ejemplo de constancia y profesionalidad", convertido en referente deportivo y embajador del deporte madrileño a nivel internacional.

A ellos se sumará la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual, cuyos dos campeonatos del mundo la sitúan como figura destacada del deporte adaptado y "modelo de superación, inclusión y excelencia deportiva".

Asimismo, se reconoce la trayectoria de la Vuelta Ciclista a España, junto a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, por "su contribución al desarrollo de la actividad deportiva y al conocimiento de España", incluyendo la Comunidad de Madrid, donde tradicionalmente culmina la prueba y desde donde se organiza, siendo una de las tres principales competiciones ciclistas del mundo.

FERRER-DALMAU, CÉSAR LUMBRERAS Y EL CRAS

Igualmente, el Ejecutivo autonómico distingue al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España, especialmente como recreador de batallas.

Y, en comunicación, el Gobierno regional concede la Gran Cruz al periodista César Lumbreras por dar voz al mundo rural durante más de cuatro décadas como director del programa 'Agropopular' de la cadena COPE desde 1984.

En materia de medio ambiente, se otorga esta distinción a los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), por su trabajo especializado en la atención de la fauna silvestre, contribuyendo de forma esencial a la conservación de la biodiversidad de la Comunidad de Madrid.

En el ámbito sociosanitario, se reconoce a Miguel Carballeda por su labor como presidente de la ONCE, donde ha promovido "un modelo de inclusión, empleo y autonomía para personas con discapacidad, con un destacado impacto social". Además, se distingue a José Eugenio Guerrero por su trayectoria como médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, siendo un referente durante la pandemia y portavoz de los sanitarios galardonados con el Premio Princesa de Asturias.

LOS VIGILANTES DE PARLA, LA PAJARITA Y DOS CENTENARIOS

Por otro lado, el Gobierno regional concede este galardón a la multinacional IBM por su relación histórica con la región, donde ha desarrollado durante décadas la innovación tecnológica, cumpliéndose en 2026 sus 100 años de presencia en España.

Un siglo de atención sanitaria al servicio de los madrileños cumple también el Hospital Universitario San Francisco de Asís. Su trabajo, reconocido por el Ejecutivo autonómico, refleja "su vocación asistencial y su contribución al tejido social y sanitario de la región".

En el ámbito empresarial, recibe la Gran Cruz uno de los grandes símbolos del comercio tradicional de la región desde su apertura en 1852, La Pajarita, que ha sabido "mantener la calidad artesanal y la identidad en la elaboración de bombones y dulces".

Asimismo, la Comunidad de Madrid reconoce al Club Metrópoli por su apuesta para crear un proyecto único en la capital, desarrollado por el Grupo Paraguas, que ha supuesto la revitalización del Edificio Metrópolis, uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad, "integrando patrimonio, gastronomía y cultura".

Por último, la Comunidad de Madrid otorga esta distinción a los doce alumnos del IES Humanejos de Parla conocidos como 'Los vigilantes de Parla', por "su valentía, responsabilidad y compromiso" al salvar la vida de una mujer en Irlanda durante un viaje escolar, simbolizando valores de civismo y solidaridad de la juventud madrileña.