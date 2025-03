'Entrañas' llega a Casa Encendida este fin de semana con un viaje al interior del cuerpo y alma de la mano de Teatralia

Se pondrá en escena a las 12.00 horas de este sábado y domingo en La Casa Encendida

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

En un mundo saturado de pantallas y estímulos digitales, donde el tiempo parece diluirse entre notificaciones y distracciones, 'Entrañas' se alza en La Casa Encendida como un viaje al interior del cuerpo y de la existencia de la mano del Patio Teatro, una de las compañías que protagonizará el primer fin de semana de la 29ª edición de Teatralia, con la que la Comunidad de Madrid llevará la cultura a 35 espacios de la región hasta el 30 de marzo.

"El cuerpo es algo que damos por hecho hasta que nos falla", reflexiona la cocreadora del espectáculo, Izaskun Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. "Nos movemos, respiramos, pensamos sin cuestionar cómo funciona todo eso. Pero cuando te paras a observarlo de cerca, te das cuenta de que es un milagro. Y eso es algo que 'Entrañas' quiere transmitir, la maravilla de estar vivos" ha expresado.

A través de la palabra, el movimiento y una puesta en escena llena de órganos, huesos y polvo, la obra invita a los espectadores a mirar su propio cuerpo con nuevos ojos. No desde la superficialidad de su apariencia, sino desde la complejidad de su funcionamiento, desde la sensación de ser y estar en el mundo.

De este modo, según ha explicado su creadora, 'Entrañas' no se conforma con ser una obra de teatro tradicional; es una experiencia que juega con lo sensorial, lo científico y lo filosófico a través de los objetos. A lo largo de la función, los espectadores de Teatralia realizarán un recorrido a través de datos fascinantes sobre el cuerpo humano con una mirada íntima y poética sobre nuestra propia presencia en el mundo.

Esto ha sido posible, relata, gracias a un arduo trabajo de investigación junto a su compañero de dirección y escena, Julián Sáenz-López, que los ocupó durante, aproximadamente, año y medio.

SACAR LAS TRIPAS Y PONERLAS ENCIMA DE UNA MESA

Sobre el origen de la idea que dio forma al montaje de 'Entrañas', Izaskun revela que fue tan sencillo como la voluntad de crear un espectáculo sobre el amor, a lo que su compañero respondió que la única manera de conseguirlo sería "sacándose las tripas y poniéndolas encima de una mesa".

"A partir de ahí fuimos desarrollando todo un imaginario sobre las tripas, donde también sacaríamos los pulmones, la sangre, los sentidos... Y de repente fuimos llenando el cuerpo humano casi de manera natural", ha detallado la creadora.

Durante su puesta en escena, la obra muestra pies y manos, una clavícula, un cráneo, pulmones y corazón; también jaulas, agua y arterias, tierra y polvo. Los objetos han sido elaborados de manera artesanal y con mimo en el taller de la compañía, algunos de ellos sobre modelos anatómicos reales.

"El cerebro y el corazón sí que son modelos anatómicos que se utilizan para el estudio de medicina, pero están tuneados, están trabajados, están repintados, pegados, a uno le metimos luz dentro, a otro lo pintamos en otro color. También porque tenemos una necesidad de saber realmente cómo era un corazón y sobre eso creamos un objeto susceptible de ser puesto en escena. Hay una tripa, que es un pequeño diorama, en el que aparece después un hogar, una casa, para hacer la metáfora de que el vientre de mi madre fue mi primer hogar", explica la creadora.

De este modo, "sin pretenderlo demasiado", el Patio Teatro se enamoró de anatomía, un ámbito "muy poético" de la ciencia que, aunque en apariencia no tenga nada que ver con el teatro, cuenta que cuanto más se sumergían en él, más parecía que pertenecía este. Fue partir de ahí cuando comenzó el proceso de construir el cuerpo humano. "Ahí nos volvimos muy locos porque dijimos dios mío, el cuerpo humano es infinito", rememora Fernández.

MUCHO MÁS QUE UNA CLASE DE ANATOMÍA

Lejos de pretender "dar una clase" de biología o anatomía, 'Entrañas' quiere vincular datos científicos del cuerpo humano con datos personales. "Hay años que lloramos más que otros y hay lágrimas que son dulces y otras saladas. Esto nos pareció un dato científico muy poético que dio pie a hablar de lo vulnerables que nos podemos mostrar o no", ha contado Izaskun durante su conversación con Europa Press.

Continuando este recorrido por las sorprendentes 'Entrañas' del cuerpo humano, la creadora del espectáculo también ha incidido en su fascinación por los conocidos como 'miembros fantasma'.

"A mi abuelo le falta un dedo, se lo tuvieron que cortar, y él siempre me defiende que lo nota, que lo sigue notando, que es algo que la mayoría de las personas sabemos, a veces es muy duro, porque puedes seguir sintiendo dolor en ese miembro de tu cuerpo que ya no está. A mí esto me resultaba brutalmente poético", cuenta.

De este modo, los fantasmas también llevan a hablar de la muerte, un tema en el que el Patio Teatro quiere arrojar luz. "Cuando estábamos preparando esta obra falleció una persona muy querida para mí y nos hacíamos preguntas, ¿cuándo morimos qué le pasa a nuestro cuerpo?, ¿cómo nos descomponemos?, ¿qué sucede?. ¿Si puedo notar un dedo que ya no tengo, puedo notar a mi abuelo, que ya no está, puedo notar a mi amiga, que ya no está?", ha reflexionado Fernández.

EL TEATRO COMO EXPERIENCIA COMPARTIDA

Además de su exploración sobre el cuerpo, 'Entrañas' trata de ser un recordatorio del valor del teatro en un mundo cada vez más digitalizado y en el que sigue ofreciendo algo único: la experiencia compartida, el aquí y ahora, lo irrepetible.

"Hoy en día, casi todo el arte se consume a través de una pantalla, en soledad, pausándolo cuando queremos, interrumpiéndolo con el móvil. El teatro, en cambio, nos obliga a estar presentes, a compartir un momento con desconocidos en una misma sala, en silencio. Eso es algo que no se puede perder", afirma.

Así, comparte que, en un mundo donde la inmediatez y la distracción son la norma, el teatro sigue siendo un acto de resistencia. "Porque cada función es única y eso es lo hermoso del teatro, su capacidad de renovarse en cada representación", ha recalcado Izaskun.

Sobre las intenciones de la obra y lo que desearían trasladar al público, la actriz es clara y subraya que "no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino sembrar inquietudes". "Ojalá que el público salga de la sala con más preguntas que respuestas. Que quizás, después de verla, alguien mire su cuerpo desde otro lugar. Que se hagan preguntas sobre él, pero sobre todo, que también celebren que, a pesar de todo, seguimos aquí" ha destacado.

Porque, en el fondo, 'Entrañas' es un canto a la vida, un recordatorio de que estamos aquí, en este momento, juntos. Y eso, como la propia obra sugiere, es un milagro que vale la pena celebrar. "Mi deseo es que cuando termine la función, el público piense que valió la pena, Que sienta que ha sido testigo de 50 minutos de belleza, de algo que ha tocado de alguna forma. Y que los espectadores quieran volver siempre al teatro", ha concluido.