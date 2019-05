Errejón critica la alusión de Ayuso al empleo basura: "A mí me ofende que exista, no que se le llame por su nombre"

Publicado 10/05/2019 14:25:40 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha criticado a la candidata regional del PP, Isabel Díaz Ayuso, por decir que "hablar de empleo basura le parece ofensivo para el que está deseando tener ese empleo basura" porque, a su juicio, lo grave es que exista trabajo basura, "no que se le llame por su nombre".

"El otro día Ayuso dijo muchas cosas, casi todas desafortunadas, como nos tiene acostumbrado, pero dijo una particularmente grave. Señaló que a ella le ofende que al trabajo basura se le llame trabajo basura. A mí me ofende que existe el trabajo basura, no que se le llame por su nombre. Y para que deje de existir hay que fortalecer la negociación colectiva, recuperar el Consejo Económico y Social que sea capaz de poner en marcha políticas que luchen contra la precariedad y hay que apostar de forma definitiva por el empleo digno y con derechos. Y vamos a acabar con el empleo basura en dos semanas", ha señalado tras reunirse con el comité ejecutivo de CCOO de Madrid.

Errejón se ha mostrado "honrados y a gusto" con la reunión porque "no va a haber recuperación económica ni salida de la crisis sin la recuperación de la renta de los hogares y para ello las organizaciones sindicales de clase son fundamentales".

El aspirante al Gobierno regional comparte el diagnóstico con este sindicato de que la región soporta un importante problema de desigualdad, "que ha roto la igualdad de oportunidades de los madrileños, que hace que no valga tanto la capacidad de que se esfuercen o su mérito, sino que va en función de su código postal o en qué familia han nacido". "Es humanamente aberrante y es un desastre. La desigualdad nos sale muy cara porque nos hace perder muchísimo talento", ha apuntado.

Errejón ha manifestado además que la Comunidad no tiene un modelo económico, ya que "no es un modelo económico una suma de pelotazos, de rebajas a millonarios y ponerle sistemáticamente dificultades a los autónomos, pymes, trabajadores y pensionistas; no se puede llamar modelo económico a una suma de improvisaciones".

"No queremos que la Comunidad de Madrid llegue tarde a loa transición ecológica, que puede generar hasta 50.000 empleos verdes, o a la economía digital. Para ello hace falta la colaboración público-privada, que se tome en serio el emprendimiento y para ello hace falta educación. Hay que recuperar el derecho a educación para todos los madrileños para aprovechar su talento", ha esgrimido.

No obstante, el candidato regional de Más Madrid se ha mostrado optimisma porque "después de casi 25 años de despilfarro, desgobierno y maltrato a lo público por parte del desastre del Gobierno del PP, estamos a dos semanas de conseguir un Gobierno progresista y de cambio que mantenga a Carmena al frente de la Alcaldía y un Gobierno progresista que se preocupe de las familias trabajadoras, de los servicios públicos y del desarrollo de la región".

"Creemos que lo estamos rozando con la punta de los dedos, y que hemos sido claramente el elemento que ha electrizado la campaña y le ha metido la velocidad que necesitaba", se ha jactado Íñigo Errejón.

CCOO

Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha agradecido a Errejón su visita, donde le ha planteado su visión sindical.

"Todo la observación que estamos haciendo nos dice que estamos ante una comunidad que está creciendo pero lo está haciendo con malas mimbres. Es una comunidad que no está generando el empleo que necesitábamos porque todas la riqueza creada está quedándose en manos de las rentas altas y grandes patrimonios, no se está repartiendo y ni siquiera revierte en crear empleo, renovar las empresas o preparar nuestro sistema productivo para el cambio tecnológico y digitalización que queremos", ha dicho.

Otra variable a la que ha apuntado el líder sindical es que al no repartirse esta riqueza "produce una desigualdad entre las familias con poca renta y las que tienen más, que comporta una fractura territorial de la región, el noroeste con el sureste".

"Esto se produce como consecuencia de la ausencia de políticas. No hay políticas públicas para modernizar el sistema productivo, para hacer frente al reequilibrio territorial, ni para atajar la desigualdad social y terminar con la pobreza. Reducen el sector público de la Sanidad, Educación y Políticas Sociales, lo transfieren al sector privado y obligan a los madrileños a que vayan a encontrar los servicios fundamentales al privado", ha indicado.

Cedrún ha recordado que Madrid es una comunidad que contiene la capital de España, que tiene fortaleza en empresas punteras, que cuenta con "la población mejor formada" y que por ello "hay mimbres para resolver los problemas terribles de desigualdad y equilibrio territorial y para poner a la Comunidad a una velocidad importante para conquistar el futuro tecnológico que viene".

Por eso, ha pedido a Más Madrid y al resto de partidos de izquierdas "que se lo curren" porque "tiene que haber un cambio el día 27 de mayo". "Es fundamental para el presente y futuro que haya un cambio y por ello estamos haciendo un llamamiento a todos los trabajadores a que participen en las elecciones y apuesten por las candidaturas de izquierdas y una de ellas es Más Madrid", ha añadido.