Archivo - Escenas de Verano abre agosto con música, cine al aire libre, teatro y circo en toda la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Escenas de Verano da la bienvenida al mes de agosto con una agenda cultural que llevará música en vivo, cine al aire libre, teatro, circo y actividades familiares a plazas, iglesias, museos y espacios culturales de toda la Comunidad de Madrid.

La séptima edición del festival continúa así su recorrido por la región con nuevas propuestas de los ciclos 'Artes Escénicas en Municipios', 'Clásicos en Verano' y 'Cine de Verano', según destaca el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La programación comenzará el viernes con 'Eirené', de La Troupe Malabó, en Torrelaguna. Ese mismo día, Cal y Canto llevará 'The Wind Garden' a Pedrezuela y la compañía La Buffa representará 'Ni fú ni fá' en Olmeda de las Fuentes.

El sábado, 'Eirené' podrá verse de nuevo en Hoyo de Manzanares, mientras que 'The Wind Garden' llegará a Velilla de San Antonio y 'Ni fú ni fá' se representará en Zarzalejo.

La Roca Producciones pondrá en escena 'Zozobra' en Lozoya y Suakai recorrerá las calles de Patones con 'Música en cada rincón', una propuesta que lleva la interpretación musical a distintos espacios del municipio.

El recorrido continuará el domingo con nuevas funciones en Canencia, Valdaracete, Serranillos del Valle y Puentes Viejas, completando el primer fin de semana de agosto.

Las propuestas del ciclo combinan teatro, circo, música y lenguajes escénicos contemporáneos, con montajes concebidos para transformar los espacios públicos en lugares de encuentro cultural.

CLÁSICOS EN VERANO RECORRE LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS

Por su parte, el ciclo Clásicos en Verano continúa acercando la música clásica a diferentes localidades de la Comunidad de Madrid con recitales en espacios de especial valor patrimonial.

La programación semanal comenzará el jueves con 'Luces y sombras', de Concierto Poético, y continuará el viernes con 'Bach y otros laberintos sonoros', de Ernesto Schmied y Carlos Wernicke.

El dúo formado por Pablo Zapico y Daniel Zapico actuará el viernes en Robledillo de la Jara y el domingo en Venturada-Cotos de Monterrey. Los intérpretes presentarán un programa dedicado a la recuperación de la obra de Filippo Dalla Casa y Antonino Reggio.

Por su parte, el colectivo musical Arco Vivo interpretará 'Chiacchierando tra violoncelli', un recorrido por la evolución del violonchelo en la Italia de los siglos XVII y XVIII. La propuesta podrá escucharse el sábado en Becerril de la Sierra y el domingo en Robledo de Chavela.

CINE AL AIRE LIBRE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El ciclo 'Cine de Verano' mantiene sus proyecciones diarias en numerosos municipios madrileños con una cartelera que combina cine familiar, grandes estrenos y producciones españolas.

Entre los títulos destacan 'Jurassic World: El renacer', 'Mufasa: El rey león', 'Lilo y Stitch', 'Paddington: Aventura en la selva', 'Rondallas', 'Sorda', 'Los domingos', 'El casoplón', 'Maspalomas' y 'La cena'.

El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, se sumará a la programación cinematográfica con una sesión al aire libre de 'Paddington: Aventura en la selva'.

El espacio acogerá además una nueva propuesta de la séptima edición del Festival Cirqueando con 'Obertura (Allegro ma non demasiatto)', de la compañía 3 NOTAS.

VERANOS EN EL PARQUE CELEBRA LOS 20 AÑOS DE CIRCO PSIKARIO

La programación del fin de semana llegará también a la capital con una nueva semana de 'Veranos en el Parque', iniciativa gratuita que se desarrolla hasta el 29 de agosto en el Parque de Santander.

El conocido como parque del Tercer Depósito vuelve a convertirse en uno de los principales espacios de ocio cultural del verano madrileño con una programación dirigida a todos los públicos. Esta semana actuará la compañía Circo Psikario, que celebra su vigésimo aniversario con '¡Qué disparate!', su último espectáculo de calle.

Por otro lado, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, continúa con sus talleres de verano para familias.

La sesión prevista para el sábado llevará por título 'Picasso entre bambalinas: Teatro, ballet y circo: espacios habitados'. La actividad propone acercarse al trabajo realizado por Pablo Picasso para distintas compañías teatrales, para las que diseñó escenografías y desarrolló parte de su imaginario vinculado al circo.

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda cultural se completará como es habitual con las exposiciones gratuitas de museos y centros culturales de la Comunidad de Madrid.

La Sala Alcalá 31 mantiene abierta 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co', una muestra que revisa el papel de la mitología en el arte madrileño de los años ochenta a través de la obra de Ouka Leele y de otros creadores de aquella generación.

La Biblioteca Regional de Madrid acoge 'Un viaje al Mar de Sombra. Caballeros de salitre', una propuesta que explora el diálogo entre las artes plásticas y la literatura a partir de la obra de Antón Díez y los textos de Luis Mateo Díez.

Por su parte, la Sala Cristóbal Portillo del complejo cultural El Águila mantiene abierta 'Madrid en construcción, 1940-1985', dedicada a las transformaciones urbanas, sociales y arquitectónicas experimentadas por la región durante la segunda mitad del siglo XX.

La Casa Museo Lope de Vega presenta 'Mujeres de ingenio. Plumas de Oro en el Siglo de las Letras', centrada en la recuperación de figuras femeninas fundamentales de la literatura del Siglo de Oro.

En el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, en Móstoles, pueden visitarse 'El cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno, y 'Una y otra vez', retrospectiva dedicada a Dorothy Iannone.

En Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid mantiene abierta 'Dientes de sable', mientras que el Museo Casa Natal de Cervantes exhibe 'Con capa y espada. La moda en época de Cervantes'.

Por último, 'Ana Locking. Nostalgia / Utopía', instalada en la Sala Canal de Isabel II y prorrogada hasta el 27 de septiembre, permanecerá abierta hasta este viernes 31 de julio. La sala cerrará durante agosto conforme a su calendario habitual y reabrirá del 1 al 27 de septiembre.

La programación se completa con las exposiciones itinerantes de la Red Itiner 2026, que continúan recorriendo numerosos municipios madrileños.