La Escuela de Hostelería forma a 315 alumnos en 8 meses y el Ayuntamiento anuncia para diciembre la Escuela de Cuidados

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería y Alimentación, situada en las instalaciones del mercado de Santa Eugenia, ha formado en sus primeros ocho meses de vida a 315 alumnos para puestos de ayudantes de cocina central, sala y barra, camarero, atención al cliente en barra y tienda u operaciones básicas de cocina, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunciando que en diciembre se pondrá en marcha la Escuela de Cuidados, en Villa de Vallecas, y después le seguirá la de Talento Digital, con sede en San Blas.

Desde Villa de Vallecas y entre baos orientales y pastelitos, el primer edil ha puesto el foco en que este tipo de iniciativas de la Agencia para el Empleo busca "que no se deje a nadie atrás". "Lo estamos haciendo a través de escuelas que permiten a personas que se encuentran en situación de desempleo, que a lo mejor no tienen la formación suficiente o que quieren renovar sus habilidades, que puedan tener ese futuro", ha explicado. Madrid cuenta además con una Escuela de Oficios.

Acompañado de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo; el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, y el director de la Agencia para el Empleo, Pepe Aniorte, Almeida ha visitado la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación, que cuenta con una inversión plurianual de 3,5 millones de euros.

Contribuye a "poner todos los medios formativos y de acceso a prácticas necesarios para que todo aquel que quiera tener un empleo en la ciudad de Madrid y ser dueño de su propio futuro pueda hacerlo", ha declarado el alcalde, que ha destacado la variedad de perfiles, edades y procedencias del alumnado del centro con una "aspiración común, poder ganarse la vida". "Una de las claves del mejor futuro de Madrid pasa por tener una sociedad cohesionada en la que no se deje a nadie atrás", ha reflexionado.

Almeida ha presenciado una clase magistral impartida por el restaurador Juan Antonio Medina, chef del Grupo Tatel. La visita ha incluido espacios de formación de ayudantes de cocina y corte de carne y de elaboración y servicio de catering de pastelería y ha finalizado con la degustación de un aperitivo elaborado por el alumnado del centro.

MÁS DEL 50% HAN CONSEGUIDO EMPLEO

Desde que en marzo de este año se pusieran en funcionamiento la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación y la de Empleo Verde y Oficios, se han desarrollado más de 60 formaciones en coordinación con más de una veintena de empresas que operan en la ciudad.

Por los cursos han pasado más de 900 alumnos, con 10.500 horas de formación a sus espaldas. Más del 50% de estos alumnos ha logrado la inserción directa en el mercado laboral, ha cifrado el Consistorio.

La Escuela de Hostelería y Alimentación, en concreto, nace con una previsión de formación de un mínimo de 600 alumnos cada año. En sus primeros ocho meses de actividad, de marzo a noviembre, el centro ha impartido 22 formaciones, en las que han participado 315 alumnos.

Los cursos se han dirigido a perfiles como ayudante de cocina central, de sala y barra, cocina profesional, especialización en servicio de sala y barra y elaboración y servicio de catering. La formación también se ha enfocado a operaciones básicas de cocina, ayudante de camarero, atención al cliente en barra y tienda, auxiliar de carnicería, operario de industria cárnica, cursos de actualización del servicio en barra y tienda o atención al cliente en servicio de pastelería.

Empresas como Pastelerías Mallorca, Cárnicas Medina, Grupo Alsea, Grupo Paraguas, Mediterránea Catering, Makro, Posada de la Villa, Serunion, Grupo Tatel o Grupo Rodilla ya se han beneficiado de este programa que constituye un ejemplo de colaboración público-privada.

ESCUELA MUNICIPAL DE EMPLEO VERDE Y OFICIOS

En la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios, en Usera, los cursos van dirigidos a perfiles de técnico en construcción de superestructura de vías hormigonadas, taller de reparación de bicicletas, operaciones auxiliares de montaje en redes eléctricas, operaciones de grúa de torre, mecánica rápida, montaje e instalación de mobiliario o edificación de obra civil.

La escuela también ha realizado cursos de instaladores de tuberías, contadores, domótica y electricidad, de placas de yeso laminado y de paneles solares fotovoltaicos, además de formación para auxiliares de mantenimiento y mecánica rápida del automóvil, mantenimiento eléctrico, técnico y electromecánica o de asesoría comercial, entre otros.

Hasta ahora han participado en este proyecto empresas como COMSA (grupo empresarial del sector de infraestructuras e ingeniería industrial), AECOM (agrupación de más de 50 empresas del sector de la construcción), Decathlon, AGREMIA (agrupación de más de 2.100 empresas del sector de la energía), Gómez Group, Habitat Madrid, AMDA (Asociación madrileña de distribuidores de automoción), Licuas, Feuvert o Ferrovial.