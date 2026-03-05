Archivo - San Blas-Canillejas albergará la Escuela Municipal de Talento Digital, por la que pasarán unos 750 alumnos al año - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela municipal de Talento Digital arrancará en San Blas en el segundo trimestre del año y se especializará en los oficios incluidos en las familias profesionales de desarrollo de software, aplicaciones, administración de redes y sistemas informáticos, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital, marketing digital, comercio electrónico o blockchain.

Lo ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde se ha aprobado destinar más de 800.000 euros para financiar el proyecto de San Blas Digital a través de los fondos del Plan de Reequilibrio Territorial.

Esta Escuela de Talento Digital es una iniciativa de la Agencia para el Empleo de Madrid y está "enfocada a uno de los cuatro sectores profesionales con mayor demanda de empleo en la ciudad". Dirigirá su contenido a un mínimo de 1.500 alumnos --con 750 alumnos en cada uno de los años-- y la formación a impartir supondrá un total de 10.000 horas anuales de enseñanza certificada a medida, hecha con las empresas del sector.