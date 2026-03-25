En estado grave un trabajador de 34 años tras quedar atrapado bajo una apisonadora en Vicálvaro - EMERGENCIAS 112 MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 34 años ha resultado herido grave este miércoles tras quedar atrapado bajo una apisonadora compacta que manejaba en una zona de obras en el polígono industrial de Vicálvaro, ubicado en la calle Maicara.

El primer aviso del accidente laboral se ha producido en torno a las 16.50 horas, momento en el que se alertaba que un trabajador se había quedado atrapado bajo la maquinaria, detalla Emergencias Emergencias 112 a Europa Press.

A su llegada, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y Policía Municipal han logrado liberar al hombre, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos desplegados iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de sanitarios del SUMMA 112, que lograron revertir la parada.

El herido ha sido trasladado en estado grave en helicóptero al Hospital Universitario 12 de Octubre. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.