El exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha se presentará a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid

Publicado 09/10/2018 13:30:48 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Fuenlabrada, exconsejero de Educación con el Gobierno de Joaquín Leguina y exdiputado autonómico y nacional, Manuel de la Rocha Rubí, se presentará a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, según ha informado a Europa Press un miembro de su equipo, el también exdiputado socialista Juan Antonio Barrio.

De la Rocha y un grupo de personas de confianza han decidido ya dar el paso de anunciar la precandidatura y comenzar a elaborar su programa electoral para "ganar tiempo" y evitar "las prisas", después de que el PSOE decidiera aplazar la cita de las primarias para la Alcaldía de Madrid de noviembre, cuando se celebrarán en el resto de España, a una fecha aún no determinada pero que muchos creen que será en enero.

Manuel de la Rocha, de 70 años, abogado y profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, fue el primer alcalde de Fuenlabrada desde el restablecimiento de la democracia en España. Volvió a ganar las elecciones pero dejó el cargo para ser consejero de Educación madrileño hasta 1985. Permaneció como diputado en la Asamblea de Madrid hasta 1991 y luego fue diputado nacional en varias legislaturas.

Miembro de la histórica corriente de Izquierda Socialista, fue, al igual que Juan Antonio Barrio, uno de los diputados socialistas que no respaldaron, ausentándose de la votación, la reforma de la Constitución española de septiembre de 2011, pactada por PSOE y PP para incluir el concepto de estabilidad presupuestaria.

Durante el proceso de elección del secretario general del PSOE apoyó la candidatura izquierdista de José Antonio Pérez Tapias. Ahora, su hijo, del mismo nombre, es el responsable de la Oficina Económica del presidente Pedro Sánchez.

De momento, un equipo de ocho personas ha montado un comité de campaña para elaborar unas propuestas y los detalles de la precandidatura madrileña. "Estamos viendo si la piscina tiene agua", reconocen desde su núcleo más cercano, pero en principio no van a renunciar a presentarse a las primarias.

Su idea es ofrecer a los afiliados socialistas y a todos los madrileños "una candidatura fuerte, que salga a ganar, desde el ala izquierda del partido, pero más amplia e integradora". "Hay una sensación entre los militantes de la capital de que esto no puede quedar en una candidatura de aliño, de las que se presentan en último momento, sino que debe haber una candidatura que parta de las bases y salga a ganar la Alcaldía", han subrayado.

La precandidatura de De la Rocha, adelantada hoy por 'El Mundo', critica que no se haya definido bien el papel del PSOE durante esta legislatura en el Ayuntamiento. "Teníamos que haber decidido al principio si formábamos parte del Gobierno local o no, pero hemos hecho una cosa intermedia. Ha habido un cierto vaivén. Las muchas cosas buenas que ha hecho el Grupo Socialista se las ha apropiado Carmena y las malas se ha recordado que las apoyaba el PSOE. Por ejemplo, en los últimos presupuestos locales el Grupo no estaba por la labor de apoyarlos, pero lo hicieron por decisión de la Ejecutiva nacional y regional", han apuntado las mismas fuentes.

De la Rocha y su equipo esperan ahora que no se demore mucho la fijación del calendario de primarias porque entrado el nuevo año quedarán apenas cuatro meses para elaborar una candidatura fuerte para competir con PP, Cs y Ahora Madrid, habida cuenta de que las dos últimas ya cuentan con aspirantes casi confirmadas y conocidas por la ciudadanía.